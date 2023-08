Candreva show, Roma fermata 2-2 dalla Salernitana

Non riesce ad andare oltre il 2-2 la Roma all’Olimpico contro la Salernitana. I giallorossi faticano soprattutto in fase difensiva, rispondendo con la doppietta di Belotti a quella di uno scatenato Candreva.

LA ROMA PARTE FORTE, LA SALERNITANA RIMONTA

Il via alle ostilità tra Roma e Salernitana lo dà proprio il Gallo Belotti. Il calciatore ex Torino illude la Roma con un gol irregolare. La squadra giallorossa spinge ed è proprio Belotti a portare avanti la Lupa. Il Gallo elude l’intervento di Fazio e supera Gyomber, mettendo in mostra una forma invidiabile.

La reazione della Salernitana ha poi sorpreso la Roma. Candreva prende il controllo della gara. Il granata trascina la Salernitana. Prima trova la rete del pareggio mandando fuori giri Smalling, impreparato, e fulminando un incolpevole Rui Patricio. In avvio di ripresa è ancora Candreva a trascinare i campani. Su un cambio di gioco, l’ex Sampdoria salta il diretto avversario col sinistro tira a giro sul secondo palo. Tiro imprendibile, su cui il portiere portoghese della Roma non può nulla, 1-2 Salernitana.

LA ROMA REAGISCE E PAREGGIA

Nel finale l’assalto della Roma che su piazzato riporta la gara sul risultato di pareggio. Su un angolo di Aouar, Belotti viene colpevolmente lasciato solo in mezzo all’area di rigore. Il Gallo colpisce liberamente e trafigge Ochoa per il 2-2 finale.

Buona dal punto di vista dell’iniziativa la gara della Roma, ma deludente il risultato contro gli uomini di Paulo Sousa. La squadra di José Mourinho, squalificato, è mancata un po’ in fase difensiva. Ci sarà da lavorare tantissimo per Mourinho e ritrovare la solidità difensiva che l’aveva contraddistinta finora. Magari con l’inserimento più costante di Paredes e Sanches. La Salernitana invece dal canto suo si ritrova dopo un avvio di gara difficile. Trova il gol anche in assenza di Dia è entrato a partita in corso. Ora Paulo Sousa si attende qualche altro rinforzo per puntare ad un campionato che regali ai granata una salvezza serena.