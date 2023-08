Milan, Pioli è pronto per la sfida al Bologna

È ora di scoprire il nuovo volto del Milan. È stata l’estate della rivoluzione rossonera e il diavolo è pronto a mostrare i frutti di un mercato che ha donato nuova linfa alla squadra di Pioli.

Il posticipo del Dall’Ara contro il Bologna chiuderà ufficialmente la prima giornata di campionato.

Primo giorno di scuola per il nuovo Milan

Il primo giorno di scuola per un Milan che cambia i connotati. L’ipotesi 4-3-3 è sempre più concreta con Pioli che ha ben sfruttato il calcio d’agosto per sperimentare al meglio.

I nuovi innesti arrivati alla corte del tecnico scalpitano in attesa dell’esordio stagionale in una Serie A pronta a regalare nuovi emozioni. I veterani restano saldi al proprio posto, mentre gli ultimi arrivati studiano il giusto approccio. Da Loftus Cheek e Reijnders mezzali, passando per Pulisic che ha la fiducia del mister per la fascia destra.

Bologna, Thiago Motta suona la carica ma il diavolo non può sbagliare

D’altra parte Thiago Motta ha già pensato al suo Bologna anti Diavolo. I rossoblu hanno da poco perso una delle pedine principali in avanti, Arnautovic si è già reso protagonista con l’Inter, ma i romagnoli come detto dallo stesso tecnico in conferenza sono pronti per un avvio di campionato da “affrontare a Mille all’ora”.

Sulla stessa linea di pensiero viaggia il club meneghino che ha l’obbligo di iniziare al meglio questo campionato, con un avvio tutt’altro che semplice. Per i diavoli saranno 5 i big match nelle prime 10 giornate, motivo per il quale la sfida al Bologna si presenta come un’occasione da sfruttare.