È ufficiale, Federer torna in campo: tifosi pazzi di gioia

A quasi un anno dal suo ritiro uffciiale, Roger Federer è pronto per tornare in campo: c’è l’annuncio, i tifosi sono avvisati

Oggi tutti ad applaudire Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, a vedere se e quanto Nole Djokovic riuscirà ad arginare l’avvento prorompente della nuova guardia, ad aspettare Rafa Nadal. Ma nessun tifoso di tennis ha dimenticato tutto quello che Roger Federer ha lasciato al mondo del tennis.

L’ultima conferma è arrivata poche settimane fa, quando nei giorni del suo 42esimo compleanno King Roger è stato ospite a New York. L’occasione era il lancio della sua nuova collezione per il marchio di abbigliamento giapponese del quale è testimonial di lusso e che sarà lanciata dal 28 agosto in tutto il mondo.

Un altro momento per raccontarsi e per spiegare la sua sensazione di tranquillità anche lontano dal mondo del tennis giocato. Quello che è stato il suo ambiente per 25 lunghi anni continuerà in qualche modo ad occupare la vita, ma in modo molto diverso. Non ci sono possibilità di ripensamenti perché il fisico gli ha presentato il conto e non poteva andare avanti.

Anzi, la scelta di smettere è stata come una liberazione e lo ha capito in fondo quando ha messo piede e Wimbledon nell’estate del 2022, quella del centenario per il torneo che ha vinto 8 volte. Lì ha provato sentimenti contrastanti: già sapeva di essere vicino alla resa, gli è arrivata la conferma definitiva.

È ufficiale, Federer torna in campo: è arrivato l’annuncio ufficiale che fa sognare i fan

Oggi Roger Federer è un marito e un padre (di quattro figli, coppie di gemelli) felice perché ha più tempo per la famiglia. Ma non ha dimenticato i suoi tifosi e loro non hanno dimenticato lui.

L’ultima dimostrazione chiara è arrivata quando il Centrale di Wimbledon gli ha tributato un’ovazione nella giornata dedicata a lui durante l’ultima edizione. L’hanno fatto accomodare accanto alla principessa Kate, ma tra i due l’applausometro era sicuramente tutto dalla parte dello svizzero.

L’ennesimo omaggio ad una carriera invidiabile e comunque inimitabile, ma non l’ultimo per quest’anno. La notizie delle ultime ore infatti è una bella sorpresa per tutti: Roger Federer tornerà in campo e succederà anche presto.

Là dove tutto era finito, tutto ricomincerà. Perché l’ultima partita ufficiale è stata quella dello scorso settembre in doppio con Rafa Nadal alla Laver Cup 2022 di Londra. E alla Laver Cup 2023, che è in programma sempre alla fine del mese prossimo a Vancouver, in Canada, ci sarà un appuntamento speciale.

Venerdì 22 settembre infatti l’ex numero uno del mondo lancerà la moneta per l’ultima partita serale in programma e poi sarà in campo per un’intervista con l’ex collega Jim Courier. Tutti i tifosi che avranno acquistato un biglietto per quella giornata avranno la possibilità di inviare a Courier le loro domande affinché qualcuna sia scelta. E due fortunati saranno chiamati a bordo campo per stringere la mano a Federer.

In quella occasione il Team Europa sarà capitanato come al solito da Bjorn Borg e giocheranno Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Casper Ruud e Andrey Rublev. Nel Team Resto del Mondo, guidato da John McEnroe, invece per ora Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime.