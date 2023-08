Lukaku, terremoto in vista: situazione incredibile

Negli ultimi giorni di calciomercato estivo potrebbe svilupparsi una nuova incredibile pista per Romelu Lukaku: tutti i dettagli.

Sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, specialmente dopo le parole pronunciate da Mauricio Pochettino in conferenza stampa. Il tecnico del Chelsea, che deve fare i conti anche con le tante difficoltà dei Blues (un solo punto nelle prime due gare di Premier), ha ribadito che al momento nulla è cambiato, facendo chiaramente capire che il bomber belga è fuori dai piani dei londinesi.

Lo stesso Lukaku, d’altronde, ha manifestato l’intenzione di lasciare Londra e di volare verso altri lidi. Stando a quanto trapelato ormai da settimane, l’intenzione di Lukaku è quella di vestire la maglia della Juventus, anche se con il passare dei giorni questa ipotesi sta diventando sempre meno concreta.

I bianconeri sono da tempo sulle tracce dell’ex attaccante dell’Inter, che ha rotto con i nerazzurri proprio perché maggiormente interessato alla proposta di Madama. Tuttavia, l’idea di mettere in piedi uno scambio con Dusan Vlahovic non è mai decollata, specialmente per via del conguaglio da garantire alla Signora. La Juve, infatti, chiede circa 40 milioni di euro per finalizzare l’operazione, mentre il Chelsea non è disposto a sborsarne più di 25.

Il futuro di Lukaku è un rebus: cosa potrebbe accadere

Al momento la trattativa è in stallo e l’impressione degli esperti di calciomercato è che difficilmente si arriverà a un nuovo punto di incontro tra le parti. La tifoseria bianconera, dal canto proprio, ha ribadito anche alla Dacia Arena – dove la Juve si è imposta per 3-0 sull’Udinese, ndr – di non volere Lukaku e di preferire Vlahovic.

Ma allora quale sarà il futuro del bomber belga? Quale casacca indosserà Lukaku in questa stagione ormai iniziata? Tra i club che si sarebbero fatti avanti in questi ultimi giorni di mercato estivo c’è anche il Milan, che ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Il Diavolo ha bisogno di denaro fresco per andare all’assalto dell’attaccante della Nazionale belga e deve anche liberare posto in attacco.

In particolare, i rossoneri devono cercare di piazzare Divock Origi e Alexis Saelemaekers. Sul primo ci sono sempre le sirene arabe, anche se nelle ultime ore sembra molto più concreta la pista che porta al West Ham; sul secondo, invece, si registra l’interesse del Betis. Il Milan punta a ottenere tra i 25 e i 30 milioni di euro con la cessione di entrambi i giocatori. Un tesoretto che consentirebbe al Diavolo di lanciarsi su Romelu Lukaku.