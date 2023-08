Un filo al posto del vestito: Elodie lascia senza fiato

Elodie è stata ancora una volta lo spettacolo nello spettacolo: le foto del suo ultimo live hanno già fatto il giro del mondo.

Ancora uno scatto esplosivo da parte della cantante Elodie che, a differenza di molte altre sue colleghe, in questo periodo non è andata in vacanza ma ha preferito continuare ad esibirsi sui palchi in giro per l’Italia. Proprio durante questa settimana l’artista diventata famosa grazie alla partecipazione ad Amici, è stata protagonista di un prestigioso evento.

Avventura in Sardegna, più precisamente a Sassari, per l’artista romana che ha da poco partecipato all’evento Red Valley Festival, kermesse canora andata in scena la settimana di Ferragosto che ha visto Elodie incantare davvero tutti. Sia sul palco, durante lo show, che a fine spettacolo quando ha pubblicato gli scatti dell’evento sui propri profili social ufficiali.

Elodie è una bellezza ultraterrena, in grado di risultare affascinante con addosso qualsiasi abito. Tuttavia, quando la cantante si sveste mettendo in mostra tutte le sue forme diventa ancora più intrigante. I fan non possono proprio fare a meno di rimanere incantati dalla sua straordinaria bellezza.

Elodie lascia la Sardegna a bocca aperti: lo scatto durante il live è super sensuale

Tutto merito dei suoi particolari lineamenti e di un fisico a dir poco mozzafiato, ancor più bello se coperto solo da un filo. Elodie ha infatti lanciato una nuova moda: quello del costume intrecciato. Le ragazze in giro per il Bel Paese hanno già iniziato ad inondare le spiagge con addosso il bikini messo in mostra da Elodie durante la sua ultima apparizione pubblica. A testimonianza di quanto tutti siano attratti dal suo saper essere incantevole.

Costume sopra e pareo sotto, tutto rigorosamente nero per l’artista classe 1990 che si è confermata ancora una volta reginetta dell’estate e dei social. Non c’è infatti stazione radiofonica o locale che non abbia fatto ballare la sua gente con Pazza Musica. Canzone realizzata insieme all’amico e collega Margo Mengoni che è nella testa delle gente ormai da mesi. Si tratta di una vera e propria hit dell’estate.

Poco svago e tanti live per l’artista già diventata un’icona. Elodie, tuttavia, sembra ancora intenzionata a stupire il suo pubblico ed è perciò lecito credere che da settembre in poi darà vita a nuovi straordinari spettacoli. Il pubblico non vedere l’ora di tornare a rimanere incantato dalla visione della sua artista contemporanea preferita.