L’ultima cessione la paga Samardzic: sprint Juve

L’ultima cessione la paga Samardzic. Il calciomercato è giunto ai capitoli finali ma ancora ce n’è da leggere. Soprattutto in casa Juventus sono attese grandi novità.

Già nei tempi ordinari il calciomercato è un continuo pullulare di notizie, soffiate, mezze informazioni e balle spaventose.

Durante gli ultimi giorni diventa però quasi impossibile discernere il vero dal verosimile o difendersi dalle continue ondate di informazioni che raccontano di trattative impossibili nate dal niente. In questi giorni non può che essere la Juventus la società sotto osservazione. Il solo Timothy Weah, per quanto i primi responsi siano positivi, non può rappresentare l’unica novità del primo mercato che porta in calce la firma di Cristiano Giuntoli.

Sono ancora possibili altre partenze. Kostic, Kean e Soulé sono profili che in questi giorni stanno ricevendo particolari attenzioni da alcuni club europei. A Giuntoli basterebbero un paio di queste partenze per tentare poi di portare a dama due trattative importanti. La prima è quella riguardante il fronte offensivo. Domenico Berardi è l’obiettivo per realizzare un trio d’attacco che fa già sognare i tifosi bianconeri: Chiesa-Vlahovic-Berardi.

Ma le cessioni serviranno anche per rafforzare il reparto di centrocampo e anche qui uno degli obiettivi possibili potrebbe essere già stato individuato: Lazar Samardzic.

L’ultima cessione paga Samardzic

Si sono incrociati soltanto domenica sera ma i loro destini si potrebbero nuovamente incrociare e questa volta per un periodo ben più lungo.

Se per l’attacco, chimera Lukaku a parte, l’obiettivo Berardi non corre il rischio di avere concorrenza sul mercato, per il ruolo vacante a centrocampo Lazar Samardzic dovrà vedersela con altri grandi talenti. Nella sua personale lista Giuntoli ha sempre in primo piano i nomi di Habib Diarra e il più caro e difficile da portare a Torino, Khéphren Thuram. Ma prima occorre cedere. Come sempre. Più velocemente di sempre.

In uscita il nome più gettonato al momento è quello di Filip Kostic, l’esterno serbo arrivato soltanto un anno fa dall’Eintracht Francoforte. Partito dalla Bundesliga dopo soltanto un anno l’esterno serbo potrebbe farvi nuovamente ritorno dal momento che il Wolfsburg lo segue e è pronto a presentare la sua offerta alla Juventus. La società bianconera valuta Kostic una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro.

Ora è tutto affidato al tempo che continua a scorrere. Inesorabilmente. Spetterà a Giuntoli e a Manna premere sull’acceleratore delle cessioni e puntare gli obiettivi mancanti per chiudere al meglio una sessione di calciomercato che comunque passerà alla storia della Juventus come una delle più complicate.