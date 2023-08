Mercato, ancora lavori in corso per Roma e Lazio

La sessione estiva di mercato arriva al rush finale. Sono ore infuocate anche nella capitale, dove in casa Roma in primo piano rimane il rebus centravanti da risolvere. Seppur il risveglio del gallo Belotti in campionato ha fatto in parte rifiatare Josè Mourinho, li davanti rimane un posto vacante. Sempre meno piste da seguire e tempi strettissimi.

Zapata rimane a Bergamo, tramonta la pista Roma

L’opzione Duvan Zapata sembra essere momentaneamente tramontata con Gianpiero Gasperini che blocca la trattativa e prova a far rimanere l’attaccante colombiano alla Dea con la promessa di un posto di rilievo per l’intera stagione.

Mourinho resta in attesa ma la pazienza, è risaputo, che non rientri tra le qualità dello Special One e in parte neanche in quelle di Maurizio Sarri.

Lazio, arriva Sepe per la difesa dei pali

Il tecnico della Lazio dopo il ko all’esordio contro il Lecce ridimensiona le priorità per i biancocelesti. Gli impegni su più fronti portano i capitolini a rinforzare le seconde linee e si agisce già sulla difesa dei pali.

L’accordo con la Salernitana per Sepe è stato trovato, a rimanere in dubbio è l’inserimento di Fares nell’operazione. La ricerca per il vice Provedel giunge al termine, la pista Lloris non si è concretizzata nonostante apparentemente fosse la preferita da Lotito.

Il portiere del Tottenham avrebbe chiesto maggiori garanzie in merito al suo impiego, ma la titolarità di Provedel non si discute e la conseguenza è stata la fumata nera.

La clessidra del mercato scorre veloce e nella capitale la corsa contro il tempo è già iniziata.