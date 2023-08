Svolta Juventus: chiuso un altro affare in Serie A

La Juve ha deciso di diventare protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato estivo: l’affare è in dirittura d’arrivo.

L’esordio della Juventus in Serie A è stato senza dubbio molto positivo e i tifosi bianconeri sono soddisfatti della prestazione offerta dalla squadra, che è parsa più aggressiva e determinata nel voler raggiungere il risultato rispetto a quanto visto la scorsa stagione. Il netto 3-0 di Udine, arrivato grazie alle reti di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (su rigore) e Adrien Rabiot, ha contribuito a ridare fiducia all’ambiente dopo un’annata tutt’altro che semplice sia per quanto accaduto in campo che fuori.

Nelle interviste post-partita Allegri ha però predicato calma, sottolineando che si tratta solo della prima gara e che nel secondo tempo la squadra ha commesso diversi errori su cui bisognerà lavorare molto. Probabilmente il tecnico livornese spera anche che in questi ultimi giorni di calciomercato estivo possa arrivare qualche altro rinforzo, così da avere davvero a disposizione un organico competitivo per i primi posti e chissà, magari anche per lo scudetto.

Finora l’unico acquisto della Juve è stato quello di Timothy Weah, prelevato dal Lille per 12 milioni di euro. Giuntoli ha più volte ribadito che la rosa è già molto valida e che in questo momento la dirigenza bianconera si sta concentrando sulle cessioni di quei giocatori che non fanno più parte del progetto.

Juve, cessione dietro l’angolo: ecco chi saluta

Il nuovo Football Director della Juventus deve infatti piazzare Leonardo Bonucci, messo fuori rosa e richiesto dalla Lazio, e Marko Pjaca (si parla di possibile rescissione). Tuttavia potrebbero lasciare la Juve anche altri giocatori, anche se solo temporaneamente. E’ il caso di Kaio Jorge, rientrato finalmente in gruppo dopo il grave infortunio al ginocchio (rottura del tendine rotuleo) che lo ha tenuto fuori per circa un anno e mezzo.

Il giovane brasiliano ha fatto vedere tutte le sue qualità nell’amichevole in famiglia contro la Juve Next Gen, siglando una tripletta davanti al pubblico dell’Allianz Stadium. L’obiettivo di Madama è mandare il giocatore in prestito per un anno, così da fargli riprendere a pieno il ritmo gara. Kaio Jorge è attualmente chiuso da Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean, pertanto un anno in prestito sembra essere la soluzione ideale.

Sul 21enne c’è un forte interesse del Frosinone, confermato anche dal direttore sportivo dei ciociari, Guido Angelozzi. Ai microfoni di DAZN il ds del Frosinone ha detto che Kaio Jorge è un giocatore che piace e che verranno fatti dei tentativi per prelevarlo in prestito dalla Juve. La destinazione ciociara è gradita al brasiliano.