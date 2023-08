Napoli di stucco: mossa a sorpresa, cambia tutto

Mossa a sorpresa in casa Napoli riguardo il futuro del giocatore: la decisione cambia tutto e lascia i tifosi di stucco.

Mancano pochi giorni alla conclusione del mercato ed il Napoli sta cercando di mettere a segno qualche ulteriore colpo per rendere la rosa ancor più competitiva dopo l’ottimo esordio a Frosinone.

Sul fronte Gabri Veiga sono giorni, se non ore, davvero infuocate e si sta cercando in tutti i modi di trovare l’accordo definitivo con il Celta Vigo per portare in azzurro uno dei migliori talenti under 21 in circolazione. Da entrambe le parti c’è la volontà di voler chiudere l’operazione, anche perché il club galiziano ha bisogno di denaro per finanziare il proprio mercato e filtra un cauto ottimismo.

Per quanto riguarda le cessioni, constatata la volontà di Zielinski di non voler lasciare Napoli, i partenopei potrebbero cedere Hirving Lozano di cui si è parlato molto durante l’estate. Il messicano non rientrerebbe nel nuovo progetto targato Rudi Garcia ed il Napoli starebbe lavorando per trovargli una sistemazione, ma al momento la cosa si sta rivelando particolarmente difficile.

Per Lozano, infatti non sono arrivate offerte ed il suo addio si sta facendo sempre più difficile con il passare dei giorni, tanto che potrebbe arrivare una mossa a sorpresa da parte del giocatore che lascerebbe davvero tutti di stucco. Secondo l’ex intermediario del giocatore azzurro Alessandro Monfrecola, Lozano starebbe cambiando idea e sarebbe pronto a rinnovare in maniera del tutto clamorosa il suo contratto con il Napoli.

Napoli, difficile la cessione di Lozano: ora il messicano può restare

Per tutta l’estate e soprattutto negli ultimi giorni si è parlato molto della possibile cessione di Hirving Lozano, ma al momento offerte soddisfacenti sulla scrivania del Napoli non sono pervenute. Intervenuto a Radio Marte, l’ex intermediario del calciatore azzurro Alessandro Monfrecola ha rivelato come l’unico club interessato all’esterno d’attacco messicano è dell’Arabia Saudita, ma il suo ex assistito non sarebbe convinto del trasferimento in Medio Oriente.

Il fatto che non ci siano club europei interessati, secondo l’ex intermediario di Lozano, starebbe facendo riflettere il giocatore messicano che potrebbe fare un clamoroso passo indietro e rinnovare il suo contratto con il Napoli, spalmandosi l’ingaggio anziché continuare questo braccio di ferro con gli azzurri.

Una scelta che lascerebbe tutti di stucco, considerato che fino a qualche giorno fa si vociferava che lo stesso Lozano avesse chiesto al Napoli di essere ceduto. Monfrecola ha affermato come ci sia il rischio che Lozano possa fare la fine di Milik, con il polacco che fu costretto a stare sei mesi in tribuna prima della cessione proprio perché si rifiutò di rinnovare il contratto, ma allo stesso tempo ha aggiunto come il messicano sia un ragazzo intelligente e che ci penserà due volte prima di fare questo errore.

La permanenza di Lozano, però, per il Napoli significherebbe rinunciare all’acquisto di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Gli azzurri erano pronti a chiudere per il giocatore danese, ma il suo arrivo sarebbe impossibile qualora il messicano decidesse di rinnovare il suo contratto.