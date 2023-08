Colpo di scena Leclerc, si cambia: la Ferrari ha deciso

La Ferrari sembra aver preso un’importante decisione che la vedrà protagonista nel 2024. Leclerc è al centro di questa rivoluzione

La scuderia di Maranello non può continuare ad accettare la recente aurea di mediocrità e deve dare una svolta per la prossima stagione. Frederic Vasseur sta lavorando per regalare al suo pilota di punta una chance di competere.

Si riparte da Zandvoort con il Circus della Formula 1. La Red Bull, in casa di Max Verstappen, è ancora una volta la macchina da battere, con un potenziale davvero pazzesco a disposizione dei propri piloti. Lo scorso anno anche la Mercedes si comportò bene in Olanda, mostrando una crescita poi ribadita sugli altri circuiti del finale di stagione.

Chi non sembra poter brillare è ancora una volta la Ferrari, che non avrà particolari aggiornamenti in vista del primo Gran Premio dopo la pausa estiva. Gli sforzi della scuderia di Maranello sono già rivolti al 2024, quando bisognerà per forza compiere un sostanziale passo in avanti.

Leclerc e Sainz anelano la chance di giocarsi ad armi pari il campionato con “Super Max”, come fatto nella prima metà del 2022. Per far sì che ciò avvenga serve senza dubbio una vettura molto più competitiva della SF23, in grado di trasportare alla domenica quanto di buono ottenuto al sabato.

Ferrari, nel 2024 nuovo cambio e nuovo telaio: la confessione di Frederic Vasseur

Frederic Vasseur, prima dell’arrivo a Zandvoort, è stato chiaro con la stampa: “Noi non manterremo lo stesso cambio e telaio per la prossima stagione“. Un segnale importante che testimonia come si stia lavorando per una sostanziale rivoluzione in vista del 2024. La Ferrari va incontro ad un cambiamento importante di due aspetti cruciali della monoposto.

Soprattutto dal punto di vista aerodinamico, rifare il telaio è uno dei nodi centrali per cambiare volto alla vettura. Questo restyling costerà buona parte del Budget Cap ma si spera possa essere l’input giusto per garantire a Leclerc (soprattutto) e Sainz quella guidabilità che tanto sta mancando in questo 2023.

Alla Ferrari troppo spesso l’usura delle gomme ha complicato la vita alla domenica e proprio per questo il team principal francese ha dato ordine ai suoi tecnici di ripartire da un foglio bianco. Questa dovrebbe essere la base su cui poggiare il progetto del 2025, anno decisivo per la conquista del titolo, prima che entrino in vigore le nuove regole sulla power unit.