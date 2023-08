Hamilton, arriva una rivelazione assurda: tifosi gelati

Non c’è solo la Formula 1 nel futuro di Lewis Hamilton: il campione britannico è protagonista anche di un’altra storia con risvolti pazzeschi

Come tutti, anche Lewis Hamilton ha approfittato della pausa lunga di quasi un mese nel Mondiale di Formula 1 per rilassarsi. Carlos Sainz e Charles Leclerc sono stati paparazzati con le loro nuove compagne, uno in Costa Smeralda e l’altro in Corsica. Lui invece per alcuni giorni è stato in Spagna ma c’era un motivo specifico.

Perché lì ha continuato a vedere Shakira, per quella che poteva diventare davvero la storia più esplosiva dell’estate. Secondo il sito argentino infobae.com la star del pop aveva affittato una villa tra Ibiza e Formentera ma in posizione più defilata, per non mescolarsi alla folla.

Il motivo era uno solo. Sarebbe stata visitata più volte dal campione della Mercedes che almeno per tre volte si sarebbe recato alla villa, nel cuore della notte, per incontrarla. Ci sarebbero stati anche de testimoni, compreso uno degli autisti di Hamilton che lo sentiva parlare regolarmente con Shakira durante i suoi viaggi.

Una indiscrezione confermata dal programma di intrattenimento “Y ahora Sonsoles” su Antena 3. La popstar Shakira ha trascorso sette giorni nella villa del Coco Loco, una proprietà gigantesca e ultra lussuosa, come ha spiegato la giornalista Tamara Gorro. E Lewis la sera, dopo essere uscito a cenare e divertirsi in un locale elegante, è andato a casa sua. Incontri che dovevano rimanere segreti, ma ormai non lo sono più.

Hamilton, arriva una rivelazione assurda: è già tutto finito per un motivo pazzesco

Quindi dobbiamo solo aspettare che la coppia esca allo scoperto confermando il gossip più succoso dell’estate? In teoria sì, ma non succederà mai. Ne è assolutamente convinto un noto sensitivo dominicano, Nino Prodigio, secondo il quale la storia tra i due sarebbe già finita e anche per un motivo ben preciso.

Come ha svelato alla rivista ‘People’, “quest’uomo vuole diventare padre e non so se Shakira sia coinvolta. C’è qualcosa di bello tra loro come amicizia, ma non vedo molto nel futuro”. Tutto confermato dalle stelle, ovviamente.

Shakira è dell’Acquario, Hamilton invece del Capricorno. Secondo il sensitivo essendo due segni di aria e terra, se unissero le loro forze per un business avrebbero sicuramente successo. Ma se parliamo della loro vita privata e dei sentimenti reciproci che possono provare, allora è un altro discorso.

Tutto finito quindi, oppure stanno semplicemente cercando di far scemare il clamore mediatico attorno a loro? Nessuno al momento lo sa ma è chiaro che dopo gli avvistamenti in serie degli ultimi mesi tra Miami, Barcellona e Londra ora cercano di dare meno nell’occhio.

Lei si era fatta vedere pubblicamente in occasione dei Gran Premi e in separata sede con lui, nell’hospitality della Mercedes e in alcuni locali. Ora molti la aspettano a Monza, per il Gran Premio d’Italia che si correrà il 3 settembre ma per ora è soltanto un auspicio.