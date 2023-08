Dalla Formula 1 al tennis: il pilota cambia vita per colpa di Alonso

Il mondo della Formula 1 è scosso dalle indiscrezioni sul futuro di un pilota molto conosciuto: sta per mollare tutto, incredibile

Nel mondo attuale della Formula 1 non c’è spazio per i secondi, ma in realtà non c’è spazio per nessuno che abbia un nome diverso da Red Bull e Max Verstappen. Troppo netto il divario tra i campioni del mondo, intesi come squadra e pilota, e il resto della concorrenza.

Il timore, che nelle ultime ore Charles Leclerc ha espresso chiaramente e senza molti giri di parole, è che ci avviamo ad un monopolio. La monoposto austriaca ha scavato un solco con la concorrenza e solo il cambio dei regolamenti nel 2026, con l’introduzione dei nuovi motori e delle benzina sintetiche potrà cambiare qualcosa.

Così è difficile immaginare un futuro diverso in F1 ed è per questo che diversi piloti stanno pensando di cambiare tuta. Lewis Hamilton sta per annunciare il suo rinnovo con la Mercedes, squadra nella quale chiuderà anche la sua lunga e fortunata carriera. In Red Bull e in Ferrari si libereranno due posti solo dall’inizio del 2025, con il doppio addio di Sergio Perez e Carlos Sainz, ma non è tutto.

C’è anche chi sta cercando in tutti i modi di entrare, perché il business legato alla Formula 1 sta diventando molto redditizio. Audi lo farà ufficialmente da prossimo gennaio al fianco della Sauber mentre la famiglia Andretti aspetta ancora una risposta. Incredibilmente però presto potrebbe aprirsi uno spiraglio utile per il team statunitense e questo porterà anche ad una decisione clamorosa da parte di un pilota.

Dalla Formula 1 al tennis: la clamorosa decisione lascia senza parole i tifosi

La squadra in questione è l’Aston Martin, che dopo un avvio di 2023 incredibile, con Fernando Alonso in grado di lottare nelle Qualifiche ma anche in gara quasi alla pari, si sta fermando. Lo spagnolo sta segnando il passo, limitato da una monoposto che non ha più mostrato progressi e Lance Stroll di certo non lo aiuta.

In più ci sono i dubbi di Lawrence Stroll, il padre del pilota ma anche il patron della squadra. Il matrimonio con lo storico marchio inglese, scelto quando ha rilevato l’ex Force India, non sta funzionando anche perché Aston Martin come auto vende poco e male. Un bagno di soldi quantificabile in quasi 500 milioni di dollari di perdite, tanti anche per uno come lui che secondo Forbes ha un patrimonio netto di 3,6 miliardi di dollari.

Per ora Stroll padre però tiene duro, ma cosa farà il figlio? La convivenza con Alonso, 17 anni più grande di lui, è più difficile di quello che credeva perché i risultati non arrivano. Così soprattutto in Gran Bretagna sono convinti che a fine stagione Lance smetterà.

Lo aveva anticipato qualche tempo fa il giornalista britannico David Croft nel podcast di Sky Sports e lo conferma il podcast di The Race arriva l’indiscrezione: “Si dice che Stroll stia pensando di intraprendere una carriera nel tennis”. In effetti da giovane era considerato un grande talento in Canada, sua patria, e potrebbe riprendere da dove aveva lasciato.

Al suo posto? Diversi i nomi in ballo, a cominciare da quello di Yuki Tsunoda che sarebbe appoggiato dalla Honda. Ma ci sono anche le candidature molto di Alexander Albon e Daniel Ricciardo. Tutto dipenderà anche dalla volontà della proprietà di andare o meno avanti. Nel caso, gli Andretti sono pronti.