È un Milan travolgente: il mercato funziona

È stata una serata di festa quella vissuta ieri a San Siro dal Milan. I rossoneri di Stefano Pioli hanno travolto il Torino di Ivan Juric. Il Diavolo ha superato un esame importante, dopo la vittoria di Bologna, davanti al pubblico di casa sono arrivati 4 gol. Una prestazione che ha reso quasi inerme la compagnia di Juric. Il tutto senza la partecipazione, almeno per ora, di Samuel Chukwueze.

MILAN, CHE FORZA IL MERCATO

A fare la differenza, a parte Olivier Giroud con una doppietta dal dischetto, è stato il mercato. Dopo la prima, ecco la seconda ottima uscita dei nuovi arrivati. Reijnders da mezzala ha fatto vedere geometrie e inserimenti.

Ma soprattutto hanno impressionato e soprattutto hanno rubato l’occhio grazie al gol costruito assieme: Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. I due ex Chelsea hanno fatto vedere la loro caratura tecnica superiore. Una gara e una prestazione che hanno dato finora ragione a chi pensava che il Chelsea se ne fosse liberato con troppa leggerezza. Soprattutto li statunitense, al secondo gol rossonero in due gara, stupisce per continuità di rendimento. Una costanza spesso limitata dai problemi fisici e forse dallo scarso adattamento alla Premier League. La Serie A, invece, sembra l’habitat perfetto per un calciatore così tecnico.

DIFESA DA REGISTRARE

Se Theo Hernandez ha fatto vedere ancora una volta di cosa è capace offensivamente, il Milan in difesa deve trovare ancora la quadra. Il Diavolo rossonero ha subito una rete, quella del temporaneo pareggio del Torino, per una distrazione difensiva. Distrazione, che contro squadre più forti e quadrate, può costare tanto.

La strada, ovviamente, è quella giusta con 6 punti e 6 reti in due gare. Ma non tutto è oro ciò che luccica. Il Milan deve sistemare l’Intera fase difensiva per quando arriveranno giorni più difficoltosi dal punto di vista offensivo. D’altronde finora la fantasia e la tecnica dell’attacco hanno fatto la differenza. Ma non sempre sarà così.https://www.sportitalia.it/2023/08/26/milan-a-san-siro-il-diavolo-cala-il-poker-al-toro/