Serie B, seconda giornata in archivio

La seconda giornata di campionato tramonta anche in Serie B, regalando colpi di scena ed emozioni che fanno già intuire l’andamento del campionato.

Recap dai campi di Serie B

Il Marassi non sorride alla Sampdoria, la squadra di Andrea Pirlo cade in casa contro il Pisa. Esordio vincente per Alberto Aquilani, che ottiene tre punti di platino imponendosi per 2-0 sui blucerchiati.

Un gol per tempo e un punto a testa per Venezia e Cosenza, i rossoblu sbloccano il match ma i veneti ristabiliscono velocemente la parità in avvio di ripresa, le difese reggono bene fino al 90’ e il triplice fischio arriva sull’1-1.

Bottino pieno per il Parma che ha la meglio sul Cittadella, il match è terminato sul 2-0 e la squadra di Fabio Pecchia vola in vetta alla classifica in solitaria.

Buona la prima per il Modena, che dopo il turno di riposo nella prima giornata vince di misura su un Ascoli ricco di defezioni a causa delle tre espulsioni rimediate nel primo turno, a cui aggiunge anche quella di Quaranta contro gli emiliani.

Anche per il Bari sulla Cremonese, i pugliesi si portano a 4 punti alle spalle del Parma capolista.

La neopromossa Ferarpisalò concede il successo al Sudtirol per 2-0 in una gara a senso unico a favore degli ospiti.

Pari e patta per Como e Reggiana che si devono accontentare di un punto a testa, il triplice fischio arriva sul 2-2 dopo la rimonta in extremis degli ospiti.

Il posticipo della domenica ha come protagonista il Catanzaro di Vivarini che batte la Ternana di Lucarelli per 2-1.

Prossimo turno e verdetto per la Reggina

La Serie B torna in campo già martedì per il primo turno infrasettimanale della stagione, nella giornata in cui verosimilmente verrano sciolti i nodi sulla diatriba legale che vede protagonista la Reggina. Il Consiglio di Stato è fissato per domani alle 10.00, gli avvocati del club proveranno a ribaltare le precedenti sentenze.