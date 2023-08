Gaia Sabbatini, lacrime dimenticate: l’ultimo selfie è uno spettacolo

Gaia Sabbatini prova a lasciarsi alle spalle la delusione ai Mondiali di atletica, la mezzofondista azzurra in tutto il suo fascino sul web

Si sono conclusi i Mondiali di atletica a Budapest, con ottime soddisfazioni per l’Italia che ha portato a casa quattro medaglie complessive, siglando il miglior risultato degli ultimi vent’anni. Una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo, anche se non sono mancate, al tempo stesso, delusioni piuttosto forti, per atleti sui quali c’erano grandi aspettative.

Pensiamo a Marcell Jacobs, che sui 100 metri non ha raggiunto nemmeno la finale, anche se si è poi riscattato con l’argento in staffetta. O a Gaia Sabbatini, grande promessa azzurra sulla distanza dei 1500 metri, campionessa europea Under 23 soltanto due anni fa ma che a sua volta nella sua specialità è uscita amaramente in semifinale.

Come sempre avviene in questi casi, le polemiche sono state piuttosto forti. E nel caso di Gaia sono sfociate purtroppo nei messaggi degli haters giunti all’insulto personale. La critica principale verso la 24enne è stata di dedicarsi un po’ troppo alla sua immagine e ai social.

La miriade di commenti negativi ha spinto Gaia a reagire con un post in cui ha rispedito al mittente tutte le accuse. Lei è sicuramente la prima a essere delusa per come sono andate le cose, in un anno che comunque per lei non è stato facile con un infortunio in inverno che ne ha condizionato non poco la preparazione, e proverà di certo a riscattarsi nel prossimo futuro. Adesso, è il momento di staccare un po’ la spina e azzerare tutto, con un po’ di relax comunque meritato dopo una lunga estate di lavoro.

Gaia Sabbatini oltre le polemiche raccoglie i like dei fan con questo scatto: più bella che mai

Gaia è effettivamente molto attiva sul web, con un profilo Instagram che conta oltre 340 mila followers. Dopo il ritorno dall’Ungheria, sta postando soprattutto stories, in cui ci sono anche selfie molto seducenti.

In questo primo piano, possiamo ammirare i suoi lineamenti dolcissimi e ammalianti e uno sguardo pazzesco. Le reactions sono state sicuramente numerose, i veri fan non fanno mancare il proprio sostegno a Gaia che tornerà presto in pista per riproporsi ad alti livelli ma adesso è concentrata a ritrovare un po’ di tranquillità e serenità.