Tennis, verdetto tremendo: la sua stagione è finita

Un annuncio improvviso scuote il mondo del tennis alla vigilia dello Us Open, al via a Flushing Meadows nell’ultima settimana di Agosto

Ci siamo, il countdown è terminato. Dal 28 agosto al 10 settembre, tutte le attenzioni degli appassionati di Tennis si concentreranno sullo Us Open, l’ultima prova del Grande Slam della stagione che si disputerà sui leggendari campi di Flushing Meadows a New York.

Nuova edizione del torneo che, alla stregua di quanto avvenuto con altri Slam in stagione, non sarà priva di defezioni importanti. Nel torneo maschile, oltre a Nadal, mancheranno Kyrgios, Cilic, Shapovalov e gli spagnoli Bautista Agut e Carreno Busta. In quello femminile, invece, c’è stata un’importante defezione dell’ultim’ora che priverà il torneo di una delle possibile protagoniste.

Ci riferiamo a Paula Badosa. La tennista iberica, nata proprio a New York, ha annunciato il suo forfait dallo Us Open con un post pubblicato su Instagram. Purtroppo per lei, l’assenza non si limiterà solo allo Slam newyorkese ma proseguirà ulteriormente, ponendo fine in anticipo alla sua stagione.

Paula Badosa, stagione finita: il motivo del forfait

“Dopo aver lottato per mesi per tornare a competere, chiudo qui la mia stagione – ha scritto la tennista spagnola nel suo post – chi mi conosce sa quanto sia stato difficile prendere questa decisione ma il dolore è troppo forte e mi impedisce di andare avanti (…) Ci vediamo l’anno prossimo.”

A compromettere la stagione della Badosa è stato un infortunio alla schiena (frattura da stress a una vertebra) occorsole durante gli Internazionali di Roma dello scorso maggio. Saltato il Roland Garros, Paula è rientrata a Wimbledon dove si è ritirata nel match di secondo turno con la Kostyuk.

La stagione della tennista spagnola, ex numero 3 del ranking Wta, si conclude con un bilancio 18 vittorie e 9 sconfitte. Se sul campo, le soddisfazioni sono state pochissime, la Badosa ha fatto parlare di sé per l’inizio della relazione con il collega Stefanos Tsitsipas. I due hanno ufficializzato il loro fidanzamento a inizio giugno, documentando poi altri momenti di coppia sui social dove, peraltro, hanno creato anche un profilo in comune.

Oltre a quello della Badosa, da segnalare anche un altro importante ritiro allo Us Open, quello di Bianca Andreescu, campionessa a Flushing Meadows nel 2019. Anche per la canadese, il forfait è scaturito per un problema alla schiena. Rientra, invece, a New York, Alja Tomljanovic. L’ex fidanzata di Berrettini non ha disputato alcun match nel 2023 per un infortunio al ginocchio, a causa del quale ha subito anche un intervento chirurgico lo scorso gennaio.