Ferrari: arriva la notizia che riaccende l’entusiasmo dei tifosi

Bellissima sorpresa per i fan del Cavallino rampante quando mancano pochi giorni al Gran Premio di Monza

La stagione 2023 di Formula 1 si è finora rivelata molto al di sotto delle aspettative per la Ferrari. Il team di Maranello, che alla vigilia del campionato prometteva di contendere i titoli iridati alla Red Bull, ha finora racimolato il deludente bottino di appena 201 punti. Un bottino che vale il quarto posto della classifica mondiale. Attualmente, la squadra italiana si trova alle spalle di Aston Martin (215) e Mercedes (255) oltre che della compagine di Milton Keynes trascinata da un super Max Verstappen, leader per distacco della graduatoria piloti.

Nell’ultima gara, andata in scena lo scorso weekend in Olanda, la Ferrari ha palesato evidenti limiti sul piano della velocità, ma anche – e soprattutto – su quello della comunicazione. Ne è un esempio il pit stop lento in cui è incappato Charles Leclerc, dopo essere rientrato ai box senza comunicare tempestivamente al team la sua decisione. Episodio che ha scatenato infinite polemiche, rendendo l’universo rosso ancora più teso.

Ferrari, la decisione della Scuderia in vista di Monza

Come ovvio che sia, l’umore non è dei migliori in quel di Maranello, così come l’insoddisfazione dei tifosi è ormai alle stelle. Ma domenica c’è il Gran Premio d’Italia, 14esima tappa del Mondiale che si disputerà a Monza. Un appuntamento in cui i ferraristi dovranno accantonare la delusione per supportare a gran voce il Cavallino in questo momento difficile. La Scuderia, intanto, ha già mandato un segnale importante in vista del weekend.

“A Monza con il DNA storico delle corse”, si legge in un post pubblicato dalla Ferrari sui social. Un post in cui il Cavallino annuncia che, in occasione del GP d’Italia, Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno delle divise speciali. O meglio celebrative, con un font dal sapore retrò e caratterizzate dal giallo e dal nero, colori che vogliono rendere omaggio allo storico trionfo della 499P nella 24 ore di Le Mans. Contestualmente, il team di Maranello ha reso noto che questa settimana la livrea delle SF-23 avrà un tocco di giallo, uno dei colori storici dell’azienda già protagonista lo scorso anno in occasione del 75esimo anniversario della fondazione della Ferrari.

Molti tifosi hanno accolto queste piccole ma importanti iniziative con grande entusiasmo. E sperano che domenica pomeriggio il loro timido sorriso possa trasformarsi in un urlo di gioia.