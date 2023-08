Intimo trasparente: Elisabetta Canalis è mozzafiato

Elisabetta Canalis in intimo da’ vita a nuovi scatti ultra seducenti, il web la celebra come al solito come una delle sue regine incontrastate

Tra un paio di settimane compirà 45 anni, ma il tempo per lei sembra non essere assolutamente mai trascorso. Modo di fare e fascino sempre giovanile, con una verve e una sensualità inconfondibili, il tutto la caratterizza rendendola una delle donne più desiderate dagli italiani ancora oggi. Elisabetta Canalis è tutto questo e molto di più.

Una vera e propria icona di bellezza mediterranea, l’ex velina di Striscia la Notizia, capace di porsi come autentico spartiacque, nella storia del popolare tg satirico e non solo. C’è stato un prima e un dopo Elisabetta, dal suo arrivo sugli schermi televisivi più niente è stato lo stesso. La showgirl sarda ha incarnato l’ideale della ballerina di Striscia e non solo. Da lì, è stato solo l’inizio di una grande carriera nel mondo dello spettacolo. Con una visibilità aumentata sempre di più e l’eco delle sue imprese e della sua bellezza mozzafiato che non si è mai spento.

Elisabetta vive da anni negli Stati Uniti ma ha mantenuto sempre un legame speciale con l’Italia e con i suoi tantissimi ammiratori. Infatti, è molto attiva sui social, dove vanta un seguito notevolissimo, con oltre tre milioni e mezzo di followers su Instagram. Una platea molto attenta a non perdersi nemmeno uno dei suoi scatti. E tutti sapevano, naturalmente, che in questa estate Elisabetta ci avrebbe fatto sognare. Alle vacanze nella sua Sardegna non rinuncerebbe per nulla al mondo. Con scatti che ogni anno scatenano il tripudio.

Elisabetta Canalis, che capolavoro: incontenibile in lingerie, su Instagram è il delirio più totale

Visioni che sembrano cristallizzate nel tempo, è davvero difficile credere a volte che siano passati più di vent’anni da quando Elisabetta è entrata nelle vite di noi tutti. Ed è ancora in forma smagliante, come possiamo vedere quasi quotidianamente.

Di certo, la sua silhouette spaziale risalta alla grande in occasione della sua nuova campagna pubblicitaria, in cui sfoggia lingerie intima di varie tonalità e tipi. La foto forse più intrigante di tutte è questa, con le trasparenze a farla da padrone e attirare l’attenzione, inesorabilmente, sulla scollatura, ma non c’è soltanto questo da guardare. Nel suo insieme, uno scatto a dir poco arroventato, che ottiene riscontri immediati. Like a manetta, messaggi d’amore, tutto come al solito. I fan non lasciano mai sola Elisabetta.