Scelta drastica della Juve: “Rescissione immediata”

Una pedina di proprietà della Juventus potrebbe rescindere subito il proprio contratto con il club bianconero, per poi trasferirsi altrove

La dirigenza della Juventus ha lavorato molto in prospettiva negli ultimi giorni. I bianconeri si sono assicurati le prestazioni di Livano Comenencia dal PSV Eindhoven e hanno rinnovato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2027. Restano, comunque, delle questioni spinose nel mondo bianconero.

Una, in particolare, riguarda sicuramente Paul Pogba. Il centrocampista francese viene da una stagione alquanto negativa a causa dei vari problemi fisici, che non gli hanno permesso di ritrovare continuità all’interno del rettangolo verde di gioco. Massimiliano Allegri, dal canto suo, spera che le cose stavolta possano andare diversamente. D’altronde, l’ex Manchester United sulla carta potrebbe ancora fare la differenza in un campionato come la Serie A, che oggettivamente non è di grande spessore.

Però bisognerà vedere se il suo fisico reggerà la pressione nei mesi a venire. E questo dettaglio rappresenta un grosso punto interrogativo in ottica futura. La certezza è che la ‘Vecchia Signora’ non potrà permettersi di concedere una terza opportunità a Pogba. Dunque, nel caso in cui il calciatore transalpino non riuscisse a riscattare la scorsa annata sportiva, le strade delle parti in causa si separerebbero.

Sarà immediato, invece, l’addio di Leonardo Bonucci. Il difensore classe ’87, che ha compiuto 36 anni il 1° maggio, come noto è stato messo fuori rosa dal club di Exor. Allegri in conferenza stampa ha svelato che la società bianconera gli aveva parlato chiaramente delle proprie intenzioni, ma l’ex Inter e Milan credeva che attraverso il lavoro e la dedizione avrebbe fatto cambiare idea ai dirigenti bianconeri e all’allenatore di Livorno.

Invece, i torinesi hanno deciso di escluderlo definitivamente dal progetto. Una scelta che ha scioccato Bonucci, il quale si aspettava molta più riconoscenza per ciò che ha dato alla Juventus durante la sua prestigiosa carriera. Adesso si vede obbligato a fare le valigie e recarsi altrove.

Bonucci e l’ipotesi rescissione con la Juventus: c’è l’annuncio in diretta

Entrando più nello specifico, Lazio e Genoa sono interessate all’acquisto dell’esperto difensore centrale italiano. Inoltre, rimane in piedi anche la pista Union Berlino in Bundesliga, però il calciatore preferirebbe non lasciare l’Italia.

Sul futuro di Leonardo Bonucci si è espresso il giornalista, esperto del mondo Juve, Franco Leonetti, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play. Il collega ha fatto riferimento pure ad una possibile rescissione del contratto con la Juventus, per poi trasferirsi a parametro zero.

“Ora in difesa c’è il nodo Bonucci. Penso che rimarrà nel campionato italiano. La Juventus potrebbe scegliere di regalare il suo cartellino“, ha dichiarato Leonetti. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Il tempo è ormai agli sgoccioli, staremo a vedere.

