Serie B, il Parma domina. Sampdoria in difficoltà

Mentre la Serie B conosceva dalle sentenze del Consiglio di Stato la definitiva conformazione del suo organico, il campionato cadetto vedeva finire la terza giornata. La B, cominciata lo scorso 19 agosto, in questa settimana ha giocato il suo primo turno infrasettimanale. Un turno che ha già cominciato a dare un’indicazione precisa su quelli che sono i valori in campo del torneo.

PARMA A PUNTEGGIO PIENO, DA SOLO IN TESTA ALLA SERIE B

Le prime tre giornate della Serie B hanno sottolineato come, oltre alle sorprese, anche la costanza e la fiducia in un gruppo di lavoro possa diventare importante. Il Parma di Fabio Pecchia, dopo la delusione dei playoff, ha cominciato a cannone. Tre vittorie su tre per i crociati emiliani che martedì sera hanno vinto una partita complicata a Pisa. I tre punti sono arrivati solo nel finale con il gol di Antonio Colak, colpo dell’estate del Parma, che ha chiuso la contesa sull’1-2 al minuto 94.

A seguire il Parma, con grande sorpresa c’è il Catanzaro. La squadra di mister Vivarini ha schiantato lo Spezia 3-0, e si è portato in seconda posizione con 7 punti. Un risultato importante in questo avvio di stagione per una neopromossa. I calabresi, però, sono una neopromossa sui generis, perché lo scorso anno nel girone C della Serie C sono stati dominanti. Con loro a 7 punti, il Venezia di mister Paolo Vanoli che ha svolto un grande lavoro da quando lo scorso autunno ha assunto la guida dei lagunari.

LIGURIA IN DIFFICOLTÀ

Nel mezzo della classifica di Serie B sono in grande difficoltà le due liguri retrocesse: Sampdoria e Spezia. La squadra di mister Andrea Pirlo ha vinto solo all’esordio, raccogliendo due ko nelle prime due davanti al proprio pubblico. La formazione blucerchiata però deve fare i conti con un organico molto deficitario soprattutto in difesa dove ieri, contro la Ternana, ha dovuto adattare Nicola Murru da centrale.

In difficoltà anche lo Spezia. La formazione bianconera ha giocato solo due gare per via dei rinvii in attesa delle sentenze del Consiglio di Stato. In queste due gare ha raccolto solo un pareggio e ieri è stato annientato dal Catanzaro. La formazione di Mister Alvini, che punta forte alla promozione diretta, dovrà presto cambiare registro se vorrà lottare realmente per le posizioni di vertice della Serie B.