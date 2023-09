Dalla Juve alla Roma: Bayern decisivo

Juve e Roma si contendono un obiettivo di mercato internazionale, ma decisiva sarà la decisione a riguardo del Bayern Monaco

Priorità di fine mercato: sistemare la difesa. Sono tanti i club a pensarla così, e fino a poco fa del gruppo faceva parte anche l’Inter, che però è riuscita a risolvere i suoi problemi con l’ingaggio di Pavard. Il Bayern Monaco, però, ha accettato la cessione solo perché consapevole di poter prendere facilmente un sostituto. Per cui il club tedesco è tornato adesso a caccia di un difensore, e le sue strategie riguardano di riflesso anche Juventus e Roma, con cui condivide un obiettivo.

Infatti i due club di Serie A sono a loro volta alla ricerca di un acquisto per sistemare il reparto arretrato. I bianconeri hanno da tempo problemi in quel settore, in cui gli unici giocatori di ruolo come centrali sono Gatti e Rugani, che non garantiscono piena affidabilità. Allegri ha ormai adattato Danilo e Alex Sandro a braccetti laterali, ma è ovvio che questo non basta e un nuovo arrivo sarebbe necessario, soprattutto vista l’addio di Bonucci.

Si credeva a posto, invece, la Roma, che all’inizio del mercato ha aggiunto Ndicka a un reparto che conta già giocatori come Smalling, Mancini, Llorente e Kumbulla. Ma l’inizio di campionato è stato traumatico per i giallorossi, con un 2-2 interno contro la Salernitana e poi una sconfitta per 2-1 a Verona. Due partite che hanno inaspettatamente messo in evidenza una fragilità difensiva che nessuno sembrava preventivare, e che adesso stuzzicano nuovi interventi dell’ultimo minuto.

Juve e Roma sull’inglese, ma è il Bayern a dover decidere

Entrambe le società italiane hanno da tempo messo gli occhi sull’inglese Eric Dier del Tottenham, 29enne centrale di piede destro in uscita dal club inglese. Dopo nove anni negli Spurs, Dier ora non rientra più nei piani di Postecoglou, e in questo finale di mercato è stato ufficialmente offerto al Bayern Monaco. Il giocatore potrebbe essere un profilo relativamente a basso costo per rimpiazzare Pavard, ma per la verità non ha del tutto convinto l’allenatore Thomas Tuchel.

Per adesso la trattativa resta in piedi, con i bavaresi che sonderanno il terreno per capire se esistono altre opzioni facilmente percorribili. Juve e Roma restano alla finestra, perché se Tuchel dovesse dare un no definitivo alla sua dirigenza, il Tottenham dovrebbe trovare una nuova squadra a cui cedere Dier. Il costo del cartellino non dovrebbe essere proibitivo, anche se una possibile richiesta di 15-20 milioni potrebbe costringere le società italiane a escogitare una formula particolare per l’operazione.