È morto all’improvviso, lutto nel mondo dello sport

Il mondo dello sport, proprio in un momento dove si svolgono mondiali in varie categorie, piange per la scomparsa di uno dei suoi protagonisti

La notizia delle scorse ore ha scosso un po’ tutti, un incidente automobilistico è stato fatale, lasciando così una grande commozione nei tifosi per l’addio di un cestista.

Sono giorni tristi per lo sport mondiale, che perde uno dei suoi protagonisti. La notizia è arrivata come una mazzata per i tifosi, pronti sempre a guardare con piacere le sue prestazioni, soprattutto quando giocava in Nazionale, dove dava il meglio di sé. Si tratta di Dennis Kramer.

Non si risparmiava di certo e aveva sempre un coraggio indomito in campo, quello che però non è bastato per restare ancorato alla vita. Il pianeta del basket è in lutto, questa è una notizia che scuote direttamente anche i cestisti che stanno giocando il loro mondiale e hanno avuto modo di affrontare questo sfortunatissimo collega.

Incidente fatale, addio a Kramer

Il basket piange Dennis Kramer, il 31enne tedesco è morto per un incidente stradale. Una notizia arrivata nelle scorse ore e che ha fatto il giro del mondo, tanta era la stima maturata verso il cestista nel corso del tempo. Ha indossato la casacca della sua nazionale e spesso ha sfidato le varie compagini italiane impegnate in Eurolega, lo ricordano gli appassionati come un elemento di grande forza e carica agonistica. Kramer è morto a Gottingen, l’incidente è stato fatale.

Sono emersi pochi dettagli rispetto alla dinamica che è stata letale per il cestista, aprendosi ora anche il fronte del cordoglio un po’ in tutto lo sport. La federazione cestistica tedesca lo ha salutato con grande affetto, ci sarà il lutto al braccio per i prossimi incontri. Militava nel Gottinga, squadra tedesca che negli anni Ottanta spopolò vincendo tre titoli e due coppe di lega, Kramer ne era un punto di forza abbastanza affidabile.

Classe 1992, aveva giocato in tante squadre professionistiche teutoniche, non risparmiandosi mai. Con doppio passaporto statunitense aveva esordito proprio al college con San Diego ma scelse poi senza remore di difendere i colori tedeschi, partecipando alle universiadi del 2015.

Cestista solido e di grande affidamento, aveva scelto di giocare a Gottinga proprio sentendo la massima fiducia della dirigenza, a 31 anni non era di certo un cestista sul viale del tramonto, anzi. L’incidente però ne spezza i sogni e il cuore dei tifosi.