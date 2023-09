Inter, non è finita sul calciomercato, ecco Klaassen

Archiviata la vittoria di Cagliari, l’Inter si è ributtata sul calciomercato. L’intenzione dei nerazzurri in queste ultime ore della sessione estiva di contrattazioni era quella di assicurarsi l’arrivo di un nuovo centrocampista. Marotta e Ausilio hanno lavorato per cercare un’occasione sul mercato che possa portare un ulteriore risorsa a Simone Inzaghi. L’occasione l’hanno trovata in Olanda e risponde al nome di Davy Klaassen e sarà il 7º centrocampista a disposizione di Inzaghi nel centrocampo dell’Inter.

Un colpo messo in piedi ieri nella serata e giunto a compimento già nella mattinata di oggi. D’altronde non c’era molto tempo e Davy stamattina sta svolgendo le visite mediche per unirsi il prima possibile alla truppa di Mister Simone Inzaghi.

INTER, CHI È DAVY KLAASSEN

Dopo aver abbandonato la pista che portava all’ingresso di un nuovo centrocampista, per via della vicenda Samardzic, l’Inter sembrava aver completato la sua rosa con l’arrivo di Pavard in difesa. Invece, Inzaghi ha chiesto a Marotta e Ausilio un ulteriore sforzo. I dirigenti dell’Inter si sono messi dunque alla ricerca di un nuovo centrocampista, a basso costo e lo hanno trovato i Klaassen.

30 anni, olandese, ex capitano dell’Ajax, Klaassen arriva all’Inter con un’operazione praticamente a zero e firmerà un biennale. Nella sua carriera l’olandese ha avuto diverse occasioni lontano da Amsterdam, tuttavia ha lasciato il segno solo al Werder Brema, fallendo invece all’Everton in Premier League. Proprio all’Ajax era tornato nel 2020 per riannodare i fili di una carriera che si erano improvvisamente intrecciati. In carriera, Klaassen ha fatto vedere cose interessanti, avendo all’attivo oltre 100 gol in carriera. Un bottino molto interessante per una mezzala, che sa inserirsi ma che sicuramente non ha mai giocato come attaccante.

SETTE CENTROCAMPISTI E TANTE RETI

Con l’arrivo dell’olandese, Inzaghi avrà a disposizione un’altra opzione nel suo centrocampo. Un giocatore completamente diverso da quelli a disposizione. Seppur bravi ad inserirsi nessuno degli attuali componenti della mediana dell’Inter è mai stata così prolifica come Klaassen. Si tratta di un’aggiunta di classe, che aumenta l’arsenale offensivo di una squadra che ancora deve trovare i gol dei suoi attaccanti, escluso capitan Lautaro.