Sorteggio Champions League: Inter fortunata, il Milan no

Si è svolto ieri nella sala cerimonie della UEFA a Nyon, il sorteggio dei gironi della Champions League. La massima competizione europea comincerà tra circa 20 giorni, ma intanto abbiamo già la composizione dei gironi.

Quattro le italiane coinvolte nel sorteggio, ovvero le prime quattro della classifica di Serie A dello scorso anno. Napoli, Campione d’Italia, in prima fascia, l’Inter in seconda fascia, il Milan e la Lazio in terza fascia.

INTER SORTEGGIO FORTUNATO, LA CHAMPIONS LEAGUE INIZIA IN DISCESA?

Premesso che a livello di competizioni europee qualsiasi sfida potrebbe rivelare un’insidia, il sorteggio odierno ha premiato l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno pescato benissimo dall’urna svizzera. In prima fascia i nerazzurri hanno pescato il Benfica, avversario noto che ha perso anche Gonçalo Ramos. Dalla terza fascia ecco il Salisburgo altra formazione che ha perso in estate tanti gioielli. Infine, dalla quarta fascia ecco la Real Sociedad, di ritorno in Champions League dopo diversi anni e avversario comunque abbordabile, seppur “figlia” del calcio spagnolo e della Liga.

NAPOLI CAMPIONE AL COSPETTO DEL REAL MADRID

Il Napoli, invece, partiva dalla prima fascia e aveva speranza di imbroccare un girone “facile”. Così è stato, ma solo in parte. La formazione azzurra ha pescato il Real Madrid dalla seconda fascia, club che non ha bisogno di presentazioni. Dalla terza ecco lo Sporting Braga, di ritorno in Champions dopo diversi anni di assenza. Mentre dalla quarta ed ultima fascia ecco la sorpresa della Bundesliga, l’Union Berlino. Il piccolo club tedesco proprio oggi in vista della Champions League ha completato l’ingaggio di Leonardo Bonucci dalla Juventus.

MILAN, CHE SFORTUNA! LA CHAMPIONS LEAGUE COMINCIA IN SALITA

Peggio di così difficile poteva andare al Milan. La squadra di Stefano Pioli dalla terza fascia ha pescato un girone davvero molto duro. I rossoneri incontreranno il PSG dell’ex Gigio Donnarumma; a seguire, in seconda fascia, ecco il Borussia Dortmund. Due squadre la cui difficoltà è quasi superfluo sottolinearla. Infine, dalla quarta fascia, un’altra durissima “sfida”, quella con il Newcastle United dell’ex Sandro Tonali. Gli inglesi sono di ritorno nella massima competizione dopo tanti anni e sperano di fare un bel cammino, grazie agli investimenti della proprietà saudita.

LAZIO, SI PUÒ FARE!

La formazione di Maurizio Sarri, reduce da un avvio horror in stagione con 0 punti in 2 gare, ha pescato molto bene dall’urna di Nyon. La squadra di Maurizio Sarri, che oggi ha accolto Matteo Guendouzi, partiva dalla terza fascia, ma è andata benissimo I biancocelesti avranno i Campioni d’Olanda del Feyenoord. In seconda fascia ecco l’avversario più duro: l’Atletico Madrid. Infine, in quarta ed ultima fascia i Campioni di Scozia del Celtic.