Sorteggi di Europa e Conference League, ecco le avversarie delle italiane

Dopo i sorteggi di Champions League, ieri si sono svolti i sorteggi di Europa e Conference League. Le urne della seconda e della terza competizione europea riguardavano Atalanta, Roma e Fiorentina, reduce dal passaggio del turno preliminare contro il Rapido Vienna.

I SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE

In Europa League e in Conference League attendevano il loro destino, l’Atalanta di ritorno in Europa dopo un anno di assenza, la Roma reduce dalla delusione della finale persa e la Fiorentina dopo lo stesso destino in finale di Conference. Le due squadre di Europa League, grazie alle prestazioni europee di questi anni, attendevano le loro avversarie dall’alto della prima fascia. La Fiorentina era invece in seconda fascia.

IL GIRONE DELL’ATALANTA

Dall’urna della prima fascia di Europa League, l’Atalanta è stata estratta nel gruppo D. Con i nerazzurri ci sarà lo Sporting Lisbona dell’ex capitano del Lecce Hjulmand. Dalla terza fascia ecco i vicecampioni d’Austria dello Sturm Graz. Infine, i campioni di Polonia del Rakow Częstochowa.

IL GIRONE DELLA ROMA

In Europa League ci sarà anche la Roma, dopo la vittoria della Conference e la finale della vecchia Coppa UEFA. I giallorossi dovranno vedersela nel girone G con i vicecampioni di Cechia dello Slavia Praga. Dalla terza e quarta fascia, ecco i campioni di Moldavia dello Sheriff Tiraspol, e i vicecampioni di Svizzera del Servette.

IL GIRONE DI CONFERENCE LEAGUE DELLA FIORENTINA

La Fiorentina si è ripresentata in Conference per il preliminare contro il Rapid Vienna. Due mesi dopo la finale persa contro il West Ham, la Viola ha passato il turno rimontando la sconfitta dell’andata. Ieri dalla seconda fascia, la squadra di Italiano, inseriti nel gruppo F, ha pescato i Campioni d’Ungheria del Ferencvaros, inseriti in prima. Dalla terza urna ecco invece gli ostici avversari belgi del Genk; mentre, dalla quarta i serbi del Čukarički.