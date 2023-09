Giuntoli boom: a gennaio piazza il colpo

Cristiano Giuntoli è già attivo per il 2024, la Juve potrebbe concedersi un colpo già a gennaio dopo una sessione estiva molto attendista

Il direttore bianconero avrebbe così già le idee chiare sul futuro, andando a prendere un elemento sognato da tante big italiane, muovendosi così in anticipo sulle intenzioni della concorrenza.

Il mercato della Juve di questa estate è stato tra i meno attivi della storia bianconera. Un solo acquisto e cessioni per appianare i problemi finanziari, non proprio il massimo per quanti sotto l’ombrellone sognavano colpi per rilanciarsi. La rosa è anche abbastanza corposa dal punto di vista numerico, ma con l’innesto dei tanti giovani provenienti dalla Next Generation, l’unica nota positiva degli ultimi periodi.

A loro, Cristiano Giuntoli vorrebbe affiancare un altro ragazzo dal sicuro avvenire. Un elemento che in Serie A già ha mostrato tutto il suo talento e su cui le big non hanno mollato la presa. Muoversi ora vuol dire garantirsi un vantaggio per il 2024.

Juventus, un big arriva dalla Serie A: idea Samardzic

A Torino sono pronti così a portare a casa un colpo desiderato dalle squadre italiane, che quest’estate ha sfiorato alcune destinazioni ma poi è rimasto nella sua confort zone. Ha già segnato in questo inizio di campionato e le sue prestazioni saranno valutate con grandi attenzioni, è atteso anche al salto di qualità che potrà avvenire giocando in maniera continua e convincente. Da una maglia bianconera all’altra, Lazar Samardzic alla Juve diventa un obiettivo concreto.

L’interesse del direttore ex Napoli è palese da tempo: ha osservato in queste settimane quanto accaduto e ha monitorato la permanenza all’Udinese, avvenuta dopo il mancato passaggio all’Inter che sembrava già fatto. Samardzic alla base è rientrato mostrando comunque la sua professionalità, già in campo contro la Juve e in gol contro la Salernitana, a togliere ogni dubbio sulle sue motivazioni.

La Juve cerca il blitz, avere Samardzic a gennaio potrebbe essere un obiettivo concreto, la valutazione sarà intorno ai 20 milioni di euro, con qualche altro ragazzo da inserire in uno scambio. Il tedesco arriverebbe da Allegri, ma con la garanzia di un buon minutaggio: a gennaio dovrebbe fargli spazio Miretti, altrimenti potrebbe essere acquistato e lasciato in prestito a Udine sino a fine stagione. Il direttore valuta il tutto, i tifosi si attendono qualche zampata decisiva e puntare sul centrocampista farà capire come sia iniziato davvero un nuovo corso alla Juve.