Napoli-Lazio: 3 punti ai capitoli, cadono i campioni d’Italia.

Crolla il muro dell’imbattibilità. Al Maradona è la Lazio ad avere la meglio per 1-2 su un Napoli fino a questo momento esente da sbavature. Per gli uomini di Sarri il primo successo del campionato si concretizza grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada che rendono vano il gol di Zielinski.

Primo tempo: non basta un buon Napoli per fermare la Lazio rinata

Maurizio Sarri torna al Maradona e per il secondo anno consecutivo ne esce con tre punti d’oro in tasca. Se lo scorso anno era bastato il gol di controbalzo di Vecino quest’anno per imporsi sui campioni d’Italia lo sforzo è stato senza dubbio maggiore. La squadra di Rudi Garcia ha dato non poco filo da torcere agli ospiti. Gli azzurri sono entrati bene in partita e tenendo inizialmente le redini del gioco, il vantaggio è stato sfiorato da Kvaratshkelia che ha rapidamente tentato la conclusione, ma Provedel non si è fatto trovare impreparato.

La rete che sblocca il match si fa attendere fino alla mezz’ora di gioco: cross dalla destra di Felipe Anderson e magia di Luis Alberto che di tacco batte Meret per lo 0-1. Il pari del Napoli non si fa attendere con Zielinski che salva la sfera al limite e con una conclusione deviata fa 1-1 beffando Provedel.

Secondo tempo: quanta Lazio nella ripresa

La rete decisiva arriva in avvio di ripresa. Al 52′ la Lazio disegna un’azione perfetta: cross di Felipe Anderson, velo di Luis Alberto e infine Kamada che controlla e incrocia per il primo gol italiano.

Lazio infuocata sul finale, Provedel viene beffato altre due volte ma il tris non viene concretizzato perchè la bandierina dell’offside si alza in altrettante occasioni. Prima Zaccagni e poi l’ultimo arrivato nel club di Lotito, Guendouzi. Ottimo esordio per il francese che aldilà della rete annullata ha soddisfatto le aspettative dell’ esigente pubblico voglioso di riscatto e di Maurizio Sarri.

I campioni d’Italia sono costretti a rallentare, mentre i biancocelesti guadagnano i primi tre punti di un campionato ancora tutto da scrivere.