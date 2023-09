Scelta fatta, arriva il taglio: il grande escluso di Inzaghi

La stagione appena iniziata è quella in cui l’Inter di Simone Inzaghi proverà a conquistare il ventesimo scudetto della sua storia

Da un gran numero di osservatori è considerata la principale favorita per la conquista dello scudetto. Che nel caso dell’Inter sarebbe il ventesimo della sua storia. Una campagna acquisti mirata e di spessore ha consegnato al tecnico Simone Inzaghi una rosa completa e competitiva in tutti i ruoli.

Un organico in cui l’allenatore piacentino avrà solo l’imbarazzo della scelta. Soprattutto a centrocampo le opzioni da cui Inzaghi potrà attingere sono parecchie e di qualità. Con l’arrivo in extremis dell’olandese Davy Klaassen l’Inter può disporre di alternative di alto livello in ogni ruolo.

In particolare sono sette i giocatori di cui l’ex allenatore della Lazio può disporre in mezzo al campo: i nomi sono quelli di Barella, Mkhitaryan, Frattesi, Calhanoglu, Asllani, Klaassen e Stefano Sensi. Sette giocatori per tre ruoli, un’abbondanza che l’Inter non ha mai avuto negli ultimi anni e che porteranno l’allenatore piacentino a scegliere di volta in volta le soluzioni più opportune.

“Deciderò sempre in base alle caratteristiche degli avversari e allo stato di forma dei miei giocatori“, ha giustamente sottolineato Inzaghi a mercato appena chiuso, quindi dopo l’arrivo di Davy Klaassen. Di certo l’innesto dell’ormai ex Ajax toglierà ulteriore spazio a chi già non ne aveva molto. Per questo, in vista della consegna delle liste UEFA per la Champions League, Simone dovrà giocoforza escludere un nome eccellente.

La scelta di Inzaghi è definitiva: una decisione che fa discutere i tifosi

E a quanto pare, in base alle indiscrezioni diffuse da La Gazzetta dello Sport, a fare le spese di questa sovrabbondanza a centrocampo sarà Stefano Sensi. Il ventottenne regista urbinate, tornato all’Inter dalla stagione trascorsa in prestito al Monza, è considerato sacrificabile in Europa alla luce delle caratteristiche sue e degli altri giocatori in organico.

Dunque, salvo clamorosi e improbabili dietrofront dell’ultimo istante, sarà proprio l’ex regista del Sassuolo a restare fuori dalle liste che l’Inter consegnerà all’UEFA in vista della fase a gironi di Champions League. Per compensare è possibile, ma non probabile, che Sensi goda di maggiore spazio nelle gare di campionato.

Il regista marchigiano era tornato all’Inter con grande entusiasmo, convinto di potersi giocare le sue carte e di scalare le gerarchie nelle scelte dell’allenatore, ma a quanto pare non è e non sarà così.

