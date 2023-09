Anna Falchi, tacchi e curve mozzafiato: che visione

Finite le vacanze trascorse in gran parte in Italia, Anna Falchi è tornata a Roma dove tra qualche giorno riprenderà il suo lavoro in Rai

Rilassata, bella come sempre, felice per la grande vittoria della sua Lazio a Napoli, Anna Falchi è pronta a ripartire di slancio. La showgirl ed ex modella italo-finlandese ha trascorso un periodo di vacanza ampiamente documentato sul suo profilo Instagram.

Tra mare, sole e tanto relax ha avuto anche tempo e modo di rilasciare un’intervista che ha occupato le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa in cui oltre a ribadire di essere single ha sottolineato come d’ora in poi non accetterà più di convivere con un prossimo, nuovo compagno. “Preferisco stare con il mio gatto e mia figlia“.

Ma ora più che un nuovo partner Anna Falchi non vede l’ora di tornare in tv per un’altra stagione che si annuncia ricca di soddisfazioni. Ancora una volta insieme al giornalista Salvo Sottile, la showgirl di fede biancoceleste tornerà a condurre il programma di intrattenimento ‘I fatti vostri‘ in onda tutti i giorni su Rai Due.

Uno spazio che la bellissima Anna è riuscita a conquistare con la sua simpatia e una sicurezza acquisita davanti alle telecamere sempre più marcata. La Falchi sta facendo tesoro delle molteplici esperienze accumulate nel corso degli anni e che ora costituiscono il suo prezioso bagaglio professionale.

Anna Falchi, l’outfit autunnale è da urlo: i fan vanno fuori di testa

Ma al di là di tutto l’ex modella finlandese rimane anche ora che ha superato i cinquant’anni, una bellissima donna. Alta, tonica, statuaria, anche nel primo scatto con indosso abiti autunnali pubblicato sul suo profilo Instagram l’ex compagna di Max Biaggi lascia i suoi fan a bocca aperta.

Nella foto in questione la splendida conduttrice si mostra con addosso un completo color acqua marina composto da un paio di pantaloni lunghi attillati e una giacca corta che ne mette in risalto le forme esplosive. E ai piedi un paio di sandali aperti con tacchi piuttosto pronunciati. Anna Falchi è dunque pronta a ricominciare, una nuova stagione di intenso lavoro l’attende.

Tutte le mattine il suo affezionato pubblico de ‘I fatti vostri‘ non vede l’ora di trascorrere qualche ora in sua compagnia. Un affetto sincero, quello che molti telespettatori provano nei confronti della splendida Anna. Un sentimento ampiamente ricambiato.