Valentina Vignali a Venezia è incontenibile

Valentina Vignali al Festival di Venezia lascia il segno come prevedibile, immagini memorabili da parte della super influencer

Il copione, con Valentina Vignali, si ripete sempre piuttosto simile a se stesso: cambiano i luoghi e le ambientazioni, nel caso della popolare modella e influencer, ma il dato di fatto immutabile è quello legato al suo fascino vertiginoso e irresistibile. Anche nel corso dei mesi estivi, la splendida riminese ci ha dato continue dimostrazioni di ciò.

La 32enne ha regalato spettacolo in vari luoghi balneari della penisola estremamente suggestivi. La Sardegna, la Sicilia, la Costiera Amalfitana. Paesaggi mozzafiato ma i suoi primi piani in risalto ancora di più. Valentina non passa mai inosservata e con il suo fare provocante e la sua fisicità esuberante si fa sempre apprezzare, facendo a dir poco strage di cuori.

Quasi due milioni e 700 mila followers su Instagram, per una delle bellezze nostrane più in vista, sui social. Che non intende finire di stupire e come di consueto non si ferma proprio mai. Chi ha imparato a conoscerla tra i fan sa che Valentina adora viaggiare e non stare praticamente mai ferma nello stesso posto. Dunque, la giostra ricomincia, tra tante nuove avventure per lei. Che torna lì dove negli ultimi anni è stata protagonista e si conferma a furor di popolo.

Valentina Vignali fa sognare la laguna: anche quest’anno tra le stelle del Festival, curve esageratissime

Il Festival del Cinema di Venezia, in questi giorni, è immancabilmente un parterre de roi, per quanto concerne i personaggio del mondo dello spettacolo. Sul red carpet e non solo, si susseguono le immagini delle bellezze più acclamate e seducenti, che si sfidano a suon di abbigliamenti mozzafiato. E così, anche Valentina si iscrive al lungo elenco di bellezze da capogiro, con il suo solito stile inconfondibile.

Abito aderente e superlativo, quello che indossa su di una terrazza facendo risaltare la sua figura slanciata e sinuosa come non mai. Curve da sballo, in particolar modo quelle della prepotente scollatura. Per chi non ne avesse avuto abbastanza, sul suo profilo ci sono gli altri scatti, quelli in barca e quelli con un cambio d’abito decisamente principesco. E non è finita qui. Valentina ha annunciato una sua nuova ‘avventura’ in Brasile, subito dopo la toccata e fuga in laguna. Chissà cosa avrà ancora in serbo per noi.