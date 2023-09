Formula 1, è costretto ad operarsi: salta un GP

Dopo il Gran Premio d’Italia il Circus della Formula 1 si sposta nel sud est asiatico. Si correrà infatti a Singapore domenica 17 settembre

È andata in archivio con un’altra vittoria, la decima consecutiva, di Max Verstappen l’ennesima edizione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 sul circuito di Monza. Prosegue incontrastata la passerella trionfale del pilota olandese, ormai a un passo dalla conquista aritmetica del terzo titolo iridato. Alle sue spalle le scuderie rivali o presunte tali si affannano alla ricerca della piazza d’onore.

La favorita d’obbligo per il secondo posto alle spalle di Milton Keynes nel titolo costruttori è ad oggi la Mercedes che può disporre di 45 punti di vantaggio nei confronti della Ferrari. Le prestazioni delle Frecce d’Argento nelle ultime settimane, non all’altezza della prima parte della stagione, alimentano le speranze del team di Maranello.

Da questo punto di vista subito dopo la prossima gara, il Gran Premio di Singapore in programma domenica 17 settembre, il Cavallino Rampante godrà di un vantaggio teorico non indifferente. La Mercedes infatti si presenterà a Suzuka senza il suo grande capo, il team principal Toto Wolff. Il manager austriaco deve sottoporsi a un intervento chirurgico a un ginocchio.

A causa di un incidente automobilistico avvenuto qualche settimana fa, Wolff ha riportato dei danni al legamento crociato anteriore, problemi risolvibili solo attraverso un’operazione. Periodo non proprio fortunato per il boss della scuderia di Brackley: ancora prima del ginocchio, Wolff ha rimediato un infortunio a un gomito in seguito a una caduta in bicicletta.

Formula 1, Wolff deve dare forfait: quando tornerà ai box Mercedes

Una difficoltà non da poco per un team come la Mercedes che ha dimostrato di non avere una vettura in grado di competere allo stesso modo in tutti i circuiti. L’indiscutibile talento di due piloti come Hamilton e Russell non è sufficiente a colmare il gap con le scuderie rivali, in più occasioni dimostratesi superiori.

Toto Wolff sarà dunque assente nel gran premio del Giappone a Suzuka ma se tutto dovesse procedere senza intoppi potrà tornare abile e arruolato per la gara successiva in Qatar. Certo è che il forfait del manager austriaco, anche per una sola gara, rischia di diventare un handicap significativo per la Mercedes che dovrà difendersi dai tentativi di rimonta di Ferrari e Aston Martin. Il posto di Wolff sarà preso da Jerome D’Ambrosio.