Nuova mossa Juventus, tutto per sbloccare l’affare Berardi

Quella della Juventus per Domenico Berardi pare proprio un’ossessione sportiva con tanto di tentativo last minute dei bianconeri

L’attaccante del Sassuolo è rimasto sempre un pallino fisso della dirigenza juventina: il calciatore è ormai da anni un obiettivo non concretizzato dalla Juventus che – nonostante i vari cambi dei dirigenti – ha sempre l’attaccante calabrese nel mirino.

Il primo rifiuto non si scorda mai, quanto avvenuto dieci anni fa ha lasciato come una sorta di ombra sul mercato in casa Juventus. Ai tempi in cui i bianconeri erano allenati da Antonio Conte, infatti, Domenico Berardi doveva essere la nuova stellina della Juve, quasi visto come una sorta di numero 10 del futuro.

Spiazzò tutto. voleva rimanere al Sassuolo e ora la musica è cambiata. In piena maturità potrebbe cambiare, ma anche quest’estate ha registrato il nulla di fatto sul mercato. Con un’ulteriore indiscrezione che conferma i contatti fra le parti.

Berardi-Juve, le ultime sull’affare: il retroscena

L’attaccante è stato protagonista del caso, è rientrato poi in campo e ha portato il Sassuolo a ottenere la prima vittoria in campionato con la sua doppietta contro il Verona. Tutto sanato o quasi in casa emiliana, ma negli ultimi giorni di mercato era successo comunque qualcosa, approfittando dell’assenza temporanea di Berardi della rosa. La Juve aveva tentato un ultimo assalto, prestito con diritto di riscatto per avere l’attaccante, quasi a tutti i costi.

Il Sassuolo ha risposto negativamente, tenendo l’attaccante in rosa e adducendo la scusa di non aver trovato un sostituto adeguato. Un qualcosa che Carnevali ha usato spesso prima riferendosi a Lukebakio, mentre proprio last minute ha piazzato un colpo come Castillejo, di fatto un sostituto ideale per il loro capitano. Creando ora un bel problema a Dionisi, perché di certo l’ex milanista non è tornato in Serie A per fare la riserva al capitano neroverde.

La trattativa potrebbe essere riaperta in futuro, di certo Berardi si mangia le mani per il grande rifiuto del passato. Poteva essere di fatto l’erede di Del Piero in maglia bianconera, vivendo molte più emozioni rispetto a quelle raccolte con il Sassuolo. Tra qualche mese potrebbe esserci quindi un nuovo assalto, resterà da capire quale sarà la richiesta dei neroverdi per il loro capitano e come lo stesso si comporterà con la società: situazione da tenere d’occhio e con possibili risvolti.

