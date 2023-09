Annuncio choc su Marquez, non ha alternative

Il futuro di Marc Marquez tiene ancora banco: l’ultima ipotesi è clamorosa, una pista che farà arrabbiare tutti

Negli ultimi anni della sua carriera, Valentino Rossi si è ritrovato spesso a fare da spettatore non pagante in pista. Gli anni cominciavano a pesare, ma soprattutto c’era una Yamaha poco competitiva che non lo aiutava a rendere al meglio. Tutto quello che sta succedendo adesso con Marc Marquez e la Honda HRC.

Ormai ci sono troppi indizi per non capire che sarà un’altra stagione di transizione e l’otto volte campione del mondo non ha più voglia di aspettare. Lui forza per provare a tornare ai vertici, la sua moto non riesce a sostenerlo perché negli ultimi tre anni i giapponesi non hanno fatto progressi sull’aerodinamica e sullo sviluppo del motore.

In tutto ha messo insieme solo 22 punti in stagione, quasi tutti nelle Sprint, e anche domenica scorsa su una pista che conosce benissimo come quella del Montmelò si è piazzato solo tredicesimo. Ora è chiamato all’appuntamento di Misano che sarà doppiamente importante perché dopo il weekend di gara ci sarà anche una sessione di test.

Marc ancora nei giorni scorsi ha spiegato di aspettarsi moto ma di non farsi nemmeno illusioni. In effetti è l’ultima possibilità offerta anche alla Honda per voltare pagina, perché da qui a fine stagione non ci saranno altre prove libere. Ma lui è il primo a sapere che ci vorrebbe un miracolo sportivo per far risorgere la Casa nipponica.

Annuncio choc su Marquez, il suo futuro rischia di far arrabbiare Bagnaia

Sulla carta, c’è un contratto che lega Marc Marquez alla Honda fino al 2024 e nessuno, lui per primo, fino ad un anno fa avrebbe mai immaginato il suo futuro altrove. Oggi invece appare come l’ultima possibilità di rinascere, perché ormai è chiaro che solo tre moto abbiano presente e futuro: Aprilia, Ducati e KTM, in stretto ordine alfabetico, volano mentre le giapponesi no.

Ecco perché con il passare delle settimane aumentano le possibilità di uno scenario clamoroso fino a qualche tempo fa. Marquez su una moto italiana, una che ha la sua casa a Borgo Panigale e che si chiama Desmosedici.

Secondo gli esperti di Autosport è quasi una certezza e lo dimostra il fatto che il Team Gresini non abbia ancora annunciato il roster per la prossima stagione. L’addio di Fabio Di Giannantonio sembra certo e la presenza di Alex Marquez che sta facendo bene con la squadra imolese è un altro indizio importante.

Una voce confermata anche dagli spagnoli di AS. Ci sarebbero già stati contatti diretti tra Marc e il Team Gresini e la firma potrebbe essere annunciata presto. Ma la presenza ingombrante di uno come lui sarebbe gradita dagli altri big del marchio, a cominciare da Pecco Bagnaia? Non un dubbio da poco, amche se tutti sono concentratoi sul presente.