Lucia Javorcekova da bollino rosso: il costume è un filo

Lucia Javorcekova sempre al top, la famosissima top model slovacca fa impazzire gli ammiratori con un costume striminzito

Da tempo è una delle bellezze femminili che incarna gli ideali assoluti di fascino e sensualità con le sue forme incontenibili e pericolosissime. Un volto che gli ammiratori non si stancherebbero mai di guardare, una silhouette iconica e bollente. Lucia Javorcekova non si smentisce.

La super modella slovacca, 33 anni, continua a fare strage di cuori ed accumulare fan a vista d’occhio sui social. Ormai, siamo in vista dei 4 milioni di followers su Instagram, una cifra che parla praticamente da sola. La fantastica Lucia ci propone sempre un mondo magico, fatto di pose ammalianti e seducenti.

Del resto, la Javorcekova ha gioco piuttosto facile in questo, dato che dove vive, in Messico, ormai da qualche anno, è praticamente sempre estate. Ed è naturale che i fan trovino sempre scatti in grado di accendere la loro fantasia, ricordandoci praticamente ogni giorno tutto il fascino dinamitardo di Lucia.

Amatissima soprattutto in Italia, deve la sua fama principalmente a un servizio de Le Iene, in cui non si fece problemi a esibirsi senza veli, mettendo in mostra le sue grazie al naturale. Da allora, impossibile dimenticarsi di lei. Era il 2015 e il pubblico nostrano non ha mai perso occasione di manifestarle tutto il proprio affetto.

“Un sogno ad occhi aperti”, Lucia Javorcekova lo vive e lo fa vivere ai suoi fan: bikini e perizoma illegali

Dal canto suo, lei ricambia, come detto, con immagini sempre più micidiali e avvolgenti. Nell’ultimo post sul suo profilo Instagram, ci offre ‘la dose quotidiana di un sogno ad occhi aperti‘. Mai parole furono più vere, altroché.

Per l’ennesima volta, rimaniamo incantati di fronte alla sua silhouette statuaria e dalle curve incredibili. Il costume la contiene decisamente a fatica, sia parlando del perizoma che del bikini. La proverbiale scollatura, entrata dalla leggenda, lascia sempre il segno, un lato A che è oggetto costante dello zoom da parte dei fan più irriducibili. Per lei, una estate senza fine e anche per noi, che almeno per un momento torniamo con la mente alle spiagge, al sole e al mare. E’ come se Lucia sapesse sempre di cosa abbiamo bisogno, ed è per questo che è una beniamina assoluta della community.