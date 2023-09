Nick Kyrgios e il tatuaggio sui Pokemon: cosa significa

Kyrgios ha deciso di tatuarsi i Pokemon su tutta la schiena: scopriamo di più e il perché di questa scelta

Il 2023 poteva essere l’anno di Nick Kyrgios, forse tra i giocatori più interessanti del tennis attuale. All’inizio dello scorso anno ha trionfato in modo straordinario agli Australian Open con Thanasi Kokkinakis. Ha continuato raggiungendo la finale di Wimbledon, dove ha perso contro Novak Djokovic. Nonostante la sconfitta, Kyrgios ha messo in mostra il proprio talento.

In 10 mesi, Kyrgios è passato dalla 137ª posizione mondiale alla 22ª. Tuttavia, la strada verso il successo è stata ostacolata da molti infortuni. Quest’anno ha dovuto saltare gli Australian Open, gli Open di Francia e Wimbledon. Solo poche settimane fa, Nick ha annunciato un altro infortunio, al polso, che gli farà saltare anche gli US Open 2023. Zero partecipazioni ai tornei del Grande Slam quest’anno, un duro colpo.

Il tatuaggio dei Pokemon di Kyrgios

Nonostante tutto, Nick Kyrgios non si abbatte e non perde il suo atteggiamento positivo e determinato. Ai microfoni di GQ, ha dichiarato: “È stato un anno difficile a causa degli infortuni. Così è la vita, purtroppo. Sono ovviamente arrabbiato, ma continuo a lavorare duramente. Vado in palestra ogni giorno e cerco di rimettere in sesto il mio fisico. Sto facendo anche un sacco di cose fuori dal campo, il che è piacevole”. Ma forse ciò che ha sorpreso di più di lui in questo periodo è stato il suo nuovo tatuaggio dei Pokémon.

Si può dire tranquillamente si tratti di un’opera d’arte, a cui hanno lavorato più persone. Kyrgios ha ovviamente catturato l’attenzione di fan di ogni età, sia propri che dei Pokemon. Ha spiegato così com’è nata l’idea: “Da quando ho iniziato a riempire il mio braccio di giocatori NBA. L’amore per i Pokémon risale all’infanzia, ma la passione è rimasta. Gioco ancora con i Pokémon, è una parte importante della mia vita. La decisione l’ho maturata gradualmente, ma ora ho colto l’occasione. Mi trovavo a Los Angeles, e ho incontrato uno dei migliori tatuatori al mondo, Ganga. Quando ha visto il disegno, ha deciso di farlo subito. Non potevo essere più felice del risultato finale”.

Il significato del tatuaggio di Kyrgios è però particolare: “Voglio dire a tutti i miei fan e ai fan di Pokémon che dovrebbero sempre seguire le loro passioni. Non importa quanto insolite. Per me, i Pokémon sono più di un passatempo. Seguite la vostra passione. Abbiamo solo una vita, e dobbiamo viverla al massimo”.

Una decisione ben ponderata, quindi. A questo punto c’è da chiedersi come mai abbia scelto quei Pokemon. Kyrgios spiega: “Blastoise è al centro perché è il mio Pokémon preferito, mi rappresenta. Non potevo escludere Charizard e Gyarados, anche loro fondamentali e molto amati da tutti”. Ha però escluso Venusar: “È sicuramente forte, ma penso che gli altri siano migliori”.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI