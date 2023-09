Ronaldo in Champions: c’è l’annuncio ufficiale

Cristiano Ronaldo potrebbe giocare la Champions League con il suo Al Nassr: arriva l’annuncio ufficiale

L’Arabia Saudita è stata la gran protagonista della sessione estiva di mercato ed ha portato tante stelle europee nel proprio campionato, aumentandone la competitività e l’appeal all’estero.

Se in MLS il colpo più importante è stato l’arrivo di Messi all’Inter Miami, in Saudi Pro League è stato certamente quello di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr che ha dato il là all’esodo delle stelle europee verso il Medio Oriente. Lo stesso fuoriclasse portoghese si è preso il merito di ciò, affermando come tutti gli avevano dato del matto quando era finito in Arabia Saudita e che i fatti alla fine gli hanno dato ragione.

Dopo aver “saccheggiato” il calcio europeo, però, ora i club sauditi vogliono di più e vorrebbero partecipare in futuro alla Champions League per migliorarsi ulteriormente, staccandosi dunque dall’AFC e dalla AFC Champions League, attuale massima competizione asiatica per club. Ipotesi, questa, difficile ma non da scartare secondo Evelina Christillin che ne ha parlato ai microfoni di TV Play.

Club sauditi in Champions League: la Christillin tiene aperta la porta

In futuro i club dell’Arabia Saudita potranno prendere parte alla Champions League? Al momento, l’ipotesi è complicata ed il presidente dell’UEFA Ceferin qualche giorno fa ha chiuso a ciò, ma la porta non è stata completamente chiusa. Intervenuta ai microfoni di TV Play, il membro UEFA del board della FIFA Evelina Christillin ha dichiarato come il presidente dell’UEFA sia stato chiaro e che anche a lei pare difficile una Champions League paneuropea e asiatica, ma allo stesso tempo non si può mai dire mai.

Sebbene sia difficilissimo, dunque, l’UEFA stessa non esclude questa possibilità e chissà che l’ingresso dei club sauditi imbottiti di stelle non possa aumentare ancor di più la competitività della Champions League. La Christillin ha poi affermato come ci sia massimo rispetto per l’Arabia Saudita dove si sta promuovendo al meglio il mondo del calcio, ribadendo però come il calcio europeo sia ancora fucina culturale ed economica.

In attesa di capire se davvero i club sauditi potranno disputare la Champions League, la massima competizione europea si appresta a cambiare look. A partire dalla prossima stagione, la Champions League si disputerà con un format tutto nuovo passando da 32 a 36 squadre e che, come affermato dalla Christillin, prevederà un montepremi molto più consistente.

Il nuovo format della Champions League durerà almeno fino al 2027 e poi sarà tempo di prendere delle nuove decisioni. La Christillin ha fatto sapere infatti come in un mondo come il nostro dove i cambiamenti sono repentini è difficile fare delle previsioni a lungo termine.