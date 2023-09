Lato A straripante: Juliana Moreira lascia senza parole

Juliana Moreira è da quasi vent’anni uno dei volti noti di Canale 5, sorprende per il suo ottimo stato di forma mostrato ai fan

Juliana Moreira si mostra così al massimo delle energie, è sempre una delle showgirl più seguite sui social e per l’occasione presenta un nuovo costume da bagno che fa impazzire il pubblico.

È una delle figure più apprezzate proprio perché ha tenuto sempre un buon profilo, senza troppi eccessi e diventando così una delle beniamine del pubblico da casa. Juliana Moreira è una modella, conduttrice e influencer brasiliana che si è fatta voler bene sin dai suoi esordi su Canale 5, diventando una presenza fissa e affezionata per quanti l’hanno seguita.

Per anni a commentare Paperissima Sprtint, è stata ben voluta dal pubblico e si è integrata a meraviglia, senza soffrire troppo di saudade ma diventando una figura brillante anche sui social. Che ora va a infiammare con l’ultimo scatto.

Juliana Moreira brilla, il pubblico è con lei

Sposata con Edoardo Stoppa, è una donna molto attiva anche nelle iniziative benefiche, diventando così una delle protagoniste a Milano delle campagne di solidarietà. Gesti nobili che la rendono ancora più amata, confermando come sia sempre una persona speciale, il pubblico ha salutato con favore anche la sua cittadinanza italiana, avvenuta nei mesi scorsi e arrivata per la gioia di tutti. Ora, invece, ha alzato i toni della sua sensualità. Juliana Moreira in costume è ammaliante.

La brasiliana ha così sfoggiato un nuovo bikini, mostrando una forma davvero eccellente. Pubblico in visibilio per uno scatto da urlo, quasi insolito per lei che ha sempre usato un po’ di moderatezza sui social. Un’eccezione però vale l’applauso condiviso, non dimostra di certo la sua età e anzi potrebbe fare la concorrenza a tante ventenni che spopolano sul web. La brasiliana Juliana Moreira viaggia spedita, anche in costume da bagno sa essere protagonista.

Con il ritorno della programmazione televisiva, sarà certamente impegnata. Su di lei non ci sono dubbi, sa essere un personaggio che buca lo schermo con semplicità e maestria. Dimostrandosi sempre molto umile e desiderosa di migliorare: la capacità di Juliana Moreira è di farsi volere bene dal pubblico proprio per la voglia di essere quanto più naturale possibile. E ben venga anche qualche scatto più audace, sui social ha numeri interessanti ed è arrivata a superare quota 750mila followers solamente su Instagram.