Svolta alla Mercedes: trovato il dopo Hamilton

Nessun dubbio sul terzo titolo di Max Verstappen e così Mercedes sta lavorando per il futuro: Toto Wolff ha scelto l’erede di Hamilton

Qual è l’argomento principale che accompagnerà il Mondiale di Formula 1 da qui a fine stagione? Non certo l’esito, perché mancano un paio di gare a Max Verstappen per chiudere tutti i conti e incamerare il terzo titolo di fila. Ma piuttosto il mercato, perché ci sono sedili che fanno ancora gola compreso quello della Mercedes.

Intendiamoci, dopo il recente annuncio da parte della Casa anglo-tedesca che ha sciolto tutte le riserve sul futuro di Lewis Hamilton il quadro è molto più chiaro. Nessuno negli ultimi mesi aveva più dubbi sul fatto che il sette volte campione del mondo avrebbe continuato e l’avrebbe fatto ancora con il suo team. Adesso sappiamo che sarà così almeno per i prossimi due anni, al fianco di George Russell.

Dal 2026, quando Lewis avrà 40 anni, cambieranno i regolamenti per i motori e per le benzine con la possibilità per chi adesso insegue la Red Bull di colmare il gap. Lui non ha ancora fatto sapere per quanti anni voglia andare avanti, ma prima o poi la Mercedes dovrà anche pensare alla sua successione. E prende corpo un’ipotesi clamorosa, quella di rivedere un pilota italiano in griglia e al volante di una delle monoposto migliori.

La storia dice che l’ultimo a vincere una gara è stato Giancarlo Fisichella e sembra passata una vita. Così come sembra difficile rivedere in mezzo al gruppo anche Antonio Giovinazzi, nonostante quest’anno per lui sia arrivata la soddisfazione enorme della vittoria nella 24 Ore di Le Mans al volante della Ferrari. Per questo, aspettiamo le nuove generazioni.

In realtà, un nome su tutti. Quello di Andrea Kimi Antonelli che da tempo è sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori anche se ha soltanto 16 anni. Ma il ragazzo bolognese sembra poter essere un predestinato, esattamente come è successo per Max Verstappen anche se il suo debutto nel mondo dei grandi non sarà immediato.

Dopo aver vinto tutto nel mondo dei kart, messo al volante da suo padre che è stato un buon pilota e oggi gestisce un team, Andrea è pronto per fare un altro salto. Quest’anno sta correndo nella Formula Regional e a sole quattro gare dalla fine è in testa alla classifica generale, dopo aver già vinto la F4 italiana e tedesca nella passata stagione.

Un talento vero, che Mercedes e Toto Wolff hanno adocchiato da tempo mettendolo sotto contratto. Il futuro in Formula 1, così come è successo prima di lui a George Russell nelle ultime stagioni, appare già scritto.

E intanto nel weekend di Monza è stato annunciato il suo prossimo impegno: nel 2024 debutterà al volante di una F2 sempre con il team Prema che è già la sua squadra oggi. Una delle migliori in circolazione, come dimostrano i tre titoli conquistati con Charles Leclerc nel 2017, Mick Schumacher nel 2020 e Oscar Piastri nel 202.

Un azzardo? No, almeno per due motivi. Il primo è legato al fatto che il prossimo anno arriveranno monoposto tutte nuove in F2 e quindi tutti i piloti ripartiranno da zero. Il secondo è che così ci sarà un motivo in più per la stampa, anche quella italiana, di seguire il campionato dove potrebbe arrivare anche l’altra grande speranza nostrana, il palermitano Gabriele Minì che ha come manager Nicolas Todt.