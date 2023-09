Tutti fanno zoom: Annalisa lascia tutti senza fiato

Annalisa ha stupito tutti con il suo stato di forma da urlo. L’ennesima foto che ha fatto impazzire tutti: pioggia di like

Annalisa sta vivendo un periodo di assoluta fama sui social. In tanti la seguono e in tanti la venerano, sia per le sue incredibili doti da cantante che per via del suo aspetto fisico. Perché essere un’artista a tutto tondo non è solo enorme capacità tecnica, ma anche la cura di un’immagine degna di questo nome al tempo dei social. E questi elencati sono tutti dei criteri che lei rispetta pienamente.

La cantante classe 1985 ha riscosso un certo successo proprio di recente, grazie alla pluri premiata hit “Mon Amour”, uno dei brani più ascoltati di questa estate ormai in procinto di giungere al termine. La sua carriera musicale l’ha vista protagonista di una gavetta senza precedenti, essendo iniziata nel lontano 2011 con delle umili premesse.

I suoi primi passi all’interno del settore li ha mossi tramite un percorso con un collettivo. Poi è arrivata l’opportunità di suonare da solista, e da quel momento in poi ha vissuto un periodo di sola ascesa. Questo enorme successo ha avuto poi modo di riflettersi sui social media, dove la popolarità l’ha preceduta in ogni sua singola azione.

Ad oggi il suo profilo Instagram conta infatti 2 milioni di seguaci, con dei risultati stratosferici sotto qualsiasi punto di vista. I brani altrettanto stratosferici che pubblica di frequente sono importanti, ma anche un aspetto fisico del genere rappresenta un ottimo biglietto da visita. Inoltre lei si differenzia parecchio dal resto delle colleghe. Mette in mostra infatti un tipo di bellezza differente, molto più artistica che sensuale.

Un mix di talento cristallino ed eleganza rappresenta la miscela giusta che mette in campo Annalisa, una delle artiste più seguite del momento.

Annalisa sorprende tutti: nuova foto da urlo

Con una sola foto Annalisa ha sorpreso tutti. Il suo corpo da urlo è riuscito a emergere anche in questa foto, riuscendo così ad incrementare successo e popolarità ulteriore. Per quanto una sola foto non sia ovviamente “capace” a fare la differenza. Per lei essere presenti significa comunque molto.

Gli zoom degli utenti in questa foto sono stati tantissimi per via del contenuto che ha pubblicato. Un meraviglioso vestito bianco e trasparente al punto giusto, con un’acconciatura tipicamente vintage con parrucca bionda, che ha riportato i follower a tanti anni fa. Insomma, uno scatto molto apprezzato come i numeri testimoniano.