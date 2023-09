Battocletti da urlo, che vanto per l’Italia: il nuovo record fa la storia

Una Nadia Battocletti da urlo, un vero e proprio vanto per l’Italia dell’atletica leggera. Il nuovo record fa la storia del nostro movimento sportivo

Grande impresa per l’azzurra Battocletti, artefice da un lato di una grande impresa e dall’altro di puro riscatto, dopo la delusione del recente Mondiale l’atleta ha infatti colto un traguardo storico, ecco cosa è riuscita a realizzare.

Nata a Cles nel 2000, Nadia Battocletti a livello giovanile riesce ad imporsi come una delle giovani italiane più promettenti nel mezzofondo, conquistando importanti affermazioni in Italia ed in Europa tra pista e corsa campestre.

A soli 21 anni ha modo di esordire alle Olimpiadi di Tokyo, e la sua prestazione alla rassegna a cinque cerchi è a dir poco sorprendente, arrivando al settimo posto nei 5000 metri, seconda tra tutte le europee in gara.

Battocletti riscrive la storia: nuovo record per l’Italia

Proprio a livello continentale giungerà l’oro nei campionati di cross a Venaria nella categoria Under 23 e l’argento a squadre, preludio ad un 2023 dove la Battocletti mirava ad alzare l’asticella nelle sue prestazioni.

Sfiorato il podio agli Europei Indoor, la trentina viene chiamata in causa nella spedizione trionfale dell’Italia ai Giochi Europei, dove nella gara dei 5000 arriva seconda, stessa corsa in cui a luglio riuscirà a battere nel meeting di Diamond League a Londra lo storico record italiano appartenuto a Roberta Brunet, il quale apparteneva alla valdostana (bronzo ad Atlanta ’96) da 27 anni.

Tale prestazione aveva fatto ben sperare per i Mondiali di Doha, ma l’azzurra, dopo essersi qualificata agevolmente alla finale iridata, concluderà la prova al sedicesimo ed ultimo posto tra le finaliste in gara. Il riscatto arriverà, però, ben presto, come accaduto in questi giorni.

Ai campionati assoluti a Pescara per l’atleta delle Fiamme Azzurre arriverà infatti la grande impresa sui 10000 metri, oltre a conquistare il titolo nazionale, riuscirà a battere il record italiano appartenuto Nadjja Efaini di 31 primi e 52″, andando a percorrere i 25 giri di pista in 31 minuti e 35 secondi.

La prestazione in terra abruzzese archivia un 2023, dove oltre ad un Mondiale al di sotto delle attese, Nadia Battocletti ha fatto registrare due record nazionali su diverse distanze e fa sperare in vista di un 2024 dove gli appuntamenti clou saranno gli Europei di Atletica Leggera in casa a Roma e soprattutto i Giochi Olimpici di Parigi.