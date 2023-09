Sinner, manca davvero pochissimo: stavolta non può sfuggirgli

Eliminato dallo Us Open, Jannik Sinner ha preso una decisione che ha fatto discutere e non poco. Nel frattempo, è arrivato un importante aggiornamento per l’azzurro

Lo abbiamo lasciato dolorante e, come lui stesso ha dichiarato, “con i crampi ovunque”, al termine del match degli ottavi di finale dello Us Open perso contro Alexander Zverev al quinto set dopo quattro ore di gioco sul Centrale di Flushing Meadows.

Una sconfitta che, come quella con Alcaraz di un anno fa sempre allo Us Open, ha lasciato il segno nel fisico e nell’animo di Jannik Sinner. Non è stata dunque inaspettata, la decisione del tennista azzurro di disertare l‘impegno di Coppa Davis della prossima settimana con l’Italia impegnata, a Bologna, nel girone con Canada, Cile e Svezia.

Sinner ha annunciato il suo forfait con un post sui social che ha suscitato non poche polemiche. In molti, tra i tifosi, non hanno gradito affatto la sua scelta che non è scaturita – lo ricordiamo – da un infortunio come nel caso di Berrettini, alle prese con una lesione alla caviglia in seguito alla rovinosa caduta avvenuta durante il match con Rinderknech allo Us Open.

Durissima la critica di Nicola Pietrangeli che, in un’intervista all’Ansa, pur senza citare direttamente Sinner ha stigmatizzato le scelte di coloro che decidono di disertare la chiamata di una Nazionale.

Sinner, un grande traguardo è vicino

Non sappiamo ancora, con certezza, quando rivedremo Sinner in campo. Dopo la Coppa Davis, il calendario Atp prevede una serie di tornei in Cina, di nuovo presenti in seguito alla sospensione per la pandemia. Verosimilmente, Jannik sarà in campo tra fine settembre e inizio ottobre all’Atp Pechino e al Masters di Shanghai, quest’ultimo in programma tra il 4 e il 15 ottobre con una durata allungata alla stregua di quanto avvenuto a Madrid e Roma.

Per Sinner sarà l’occasione per consolidare definitivamente il raggiungimento di un obiettivo al quale l’azzurro tiene tantissimo, ovvero la qualificazione alle Atp Finals di Torino in programma a novembre.

Al torneo partecipano gli 8 migliori tennisti del 2023, qualificati in base alla posizione nella classifica Atp Race, quella che tiene conto solo dei risultati ottenuti nell’annata in corso. Al momento Sinner è stabile in quarta posizione a 4365 punti, alle spalle di Alcaraz, Djokovic e Medvedev già qualificati per l’evento.

Stando all’ultimo aggiornamento, la quota necessaria per strappare il pass qualificazione è di 5015 punti. A Sinner, pertanto, ne mancano 650 per raggiungere il traguardo anche se non deve farli necessariamente.

Il destino dell’azzurro dipende, infatti, anche dai risultati degli inseguitori. Al momento, Sinner ha 725 punti di vantaggio su Rublev, 795 su Tsitsipas e oltre mille su Rune e Zverev, quest’ultimo ottavo e ultimo dei qualificati. Un gap decisamente rassicurante che pone Jannik in una condizione alquanto favorevole per accedere al torneo dei Maestri.

Per Sinner sarà la seconda partecipazione alle Finals. La prima è del 2021, quando è subentrato, da riserva, all’infortunato Berrettini ko per uno strappo agli addominali accusato durante il match d’esordio con Zverev, futuro vincitore di quell’edizione del torneo. Nelle due sfide restanti, per Sinner una vittoria (con Hurkacz) e una sconfitta contro Medvedev.