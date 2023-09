Pecco Bagnaia, dubbi dopo l’infortunio: tifosi in ansia

By

Con la grinta e il talento del fuoriclasse, Francesco Bagnaia è riuscito nonostante il dolore a centrare due splendidi terzi posti nel week end a Misano

Non c’è stata alcuna lesione, ma il dolore c’era eccome. Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, ha dovuto fare i conti con i postumi dell’incidente avvenuto sul circuito di Barcellona. Ed è proprio in condizioni quasi proibitive, con una gamba ferita e dolente, che il centauro piemontese della Ducati ha dimostrato di essere un campione con la C maiuscola.

Bagnaia è riuscito nel fine settimana del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano a conquistare due splendidi terzi posti. Bagnaia è infatti salito sul gradino più basso del podio sia nella Sprint Race che nel Gran Premio vero e proprio. Due piazzamenti molto importanti che gli hanno consentito di non perdere troppo terreno in classifica generale.

In realtà il fine settimana di Misano ha visto dominare la scena lo spagnolo Jorge Martin, alfiere della Ducati Desmosedici del team Pramac Racing. Il venticinquenne madrileno ha stravinto sia la Sprint che il gran premio, un bottino pieno che gli permette di accorciare le distanze da Bagnaia.

Il distacco tra i due resta significativo, trentasei punti non sono una miseria, ma di certo il centauro azzurro dovrà fare attenzione alla possibile rimonta di Martin. L’obiettivo principale adesso è riuscire a smaltire quanto prima i postumi dell’incidente di Barcellona e ritrovare la condizione in vista del GP dell’India in programma tra due settimane.

Bagnaia, soddisfazione e sofferenza si intrecciano: i tifosi incrociano le dita

Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa subito dopo la Sprint Race il driver piemontese aveva confessato di avvertire ancora parecchio dolore: “Devo riconoscere che è stata tosta – le sue parole dopo il terzo posto del sabato – però era importante avere una base su cui lavorare per domenica. Il dolore c’è, nelle curve a destra in particolare, domani intensificheremo l’antidolorifico e vediamo come va“.

Ora tutti gli sforzi sono protesi al pieno recupero della gamba infortunata. Tra due settimane in occasione del Gran Premio dell’India il campione del mondo in carica spera di presentarsi al massimo della condizione, così da tornare a competere per la vittoria. Jorge Martin è un rivale credibile e insidioso, servirà una grande prova per lasciarselo alle spalle e scoraggiarne i tentativi di rimonta.