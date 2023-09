Emily Ratajkowski, trasparenze pericolose: fa impazzire i fan

Emily Ratajkowski continua a brillare e ad attirare l’attenzione. Le trasparenze della supermodella mandano in estasi i suoi follower

Emily Ratajkowski sa sempre come attirare l’attenzione. Sia sui social network (dove è una delle celebrità più seguite ed amate) che nella vita di tutti i giorni. Merito, da una parte, dei tanti contenuti seducenti pubblicati online che, ogni volta, fanno il pieno di like e commenti lasciati dai suoi numerosi follower. La modella statunitense, al tempo stesso, riesce a brillare anche nel quotidiano indossando abiti destinati a rubare l’occhio dei passanti e a farla passare tutt’altro che inosservata.

Una bellezza fuori dall’ordinario, che la ha permesso di lavorare diverse volte nel campo musicale e cinematografico. Divenuto famosa a livello planetario nel 2013 grazie al videoclip della canzone “Blurred Lines” di Robin Thicke e Pharrell Williams, la ragazza nel 2014 ha avuto modo di lavorare insieme a Ben Affleck sul set del film “Gone Girl – L’Amore Bugiardo”. Nel 2015 è poi entrata nel cast di “Entourage” e di “We Are Your Friends” dove ha recitato condividendo la scena con Zac Efron.

La sua ultima presenza in un lungometraggio risale al 2019 (“L’Arte della Truffa”) mentre quest’anno è apparsa in un episodio della serie tv “La pazza storia del mondo, parte II”. Oltre ad essere appassionata di moda e considerarsi un’icona femminista, la Ratajkowski ama lo sport ed in passato è entrata più volte in contatto con il calcio italiano. La Juventus, ad esempio, ha deciso di nominarla madrina d’eccezione nel giorno della presentazione del nuovo logo. La Roma, invece, ha deciso di omaggiarla regalandole una speciale maglia numero 10 recante la scritta “Emrata”.

Ratajkowski continua a far impazzire i fan: il vestito è trasparente

In attesa di nuove collaborazioni e opportunità lavorative, la supermodella sta continuando a far impazzire i propri fan. Nelle scorse ore, ad esempio, su Instagram ha deciso di postare un’immagine che la vede passeggiare per strada indossando un vestito dalle tonalità verdi molto trasparente, che mette in bella mostra il suo Lato A le sue forme perfette.

Una visione inaspettata, tanto che alcuni hanno approfittato dell’occasione per scattarle qualche foto. Ratajkowski, come detto, non passa mai inosservata. Il matrimonio fallito con il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, durato 4 anni e naufragato per i ripetuti tradimenti ad opera del marito, è ormai acqua passata. La sua intenzione, adesso, è quella di continuare a stupire.