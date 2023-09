Red Bull, annuncio imminente: è fatta, ha convinto tutti

La Red Bull lavora già al futuro prossimo. La scuderia anglo austriaca ha il mondiale in tasca e punta a consolidare la sua egemonia

Mancano due mesi alla conclusione di un mondiale di Formula 1 che non ha mai avuto storia. La schiacciante superiorità della Red Bull ha segnato fin dall’inizio la corsa al titolo iridato: Max Verstappen non ha lasciato neanche le briciole a dei rivali che non hanno potuto far altro che prendere atto della loro palese e irreversibile inferiorità.

E in attesa che anche l’aritmetica ne certifichi il trionfo, la scuderia di Milton Keynes è alle prese con la pianificazione dei programmi futuri, a breve e medio termine. E tra questi anche la scelta del pilota che affiancherà Verstappen una volta scaduto il contratto di Sergio Perez, al termine del 2024.

Nulla è stato ancora deciso, almeno in via ufficiale, ma in base ad alcune dichiarazioni recenti rilasciate dal super consulente Helmut Marko la Red Bull avrebbe deciso di puntare su un giovane talento da far crescere ma già in possesso di una discreta esperienza nelle gare di Formula 1. L’identikit del profilo indicato del manager austriaco corrisponde a quello di Lando Norris, prima guida della McLaren.

Ma non c’è solo il giovane talento britannico sulla lista dei vertici di Milton Keynes, tutt’altro. C’è chi è convinto che dal cilindro dei super manager del team austriaco possa saltar fuori un nome a sorpresa, un profilo meno conosciuto ma sul quale la Red Bull possa costruire un futuro a lungo termine.

Red Bull, l’annuncio si avvicina: Marko ha scelto l’erede di Sergio Perez?

Uno dei candidati che risponde a questi requisiti è senza dubbio Liam Lawson, ventunenne neozelandese e punta di diamante del Red Bull Junior Team. Lawson ha già fatto il suo esordio in Formula 1 alla guida dell’Alpha Tauri destando una buona impressione tra gli addetti ai lavori. E lo stesso Helmut Marko ne ha tessuto le lodi in un’intervista rilasciata a Servus TV.

“Liam è con noi da un po’ di tempo e posso assicurare che si tratta di un pilota molto forte – il giudizio di Marko che ha il sapore dell’investitura – è intelligente e in pista sa sempre come comportarsi. Dobbiamo assolutamente continuare a osservarlo per il futuro”. E quel futuro potrebbe rivelarsi assai meno lontano di quanto si possa immaginare. Sarà Lawson il coniglio dal cilindro della Red Bull?