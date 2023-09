Verstappen-Hamilton, nuove scintille: l’ultimo gesto spiazza tutti

Nuove scintille tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, l’ultimo gesto da parte del pilota spiazza tutto il mondo della Formula 1

Quando si è i migliori in pista è sempre difficile andare d’accordo. C’è il rispetto, quello non deve mai mancare, anche perché quando si corre si rischia la vita. Però c’è la competitività e quella tra Max Verstappen e Lewis Hamilton c’è sempre stata.

La Red Bull in questo momento storico è una vera e propria astronave. Le vittorie dei Gran Premi cominciano a essere tantissime il Mondiale sia piloti, sia quello dei costruttori, è sostanzialmente già vinto. Ecco, però, che iniziano a venire fuori i dissidi.

Lewis Hamilton aveva infiammato il pre-gara del Gran Premio di Monza dicendo: “I miei compagni di squadra, tutti quelli che ho avuto in carriera, sono stati più forti di quelli di Verstappen“. Un po’ come a ridimensionare le vittorie che sta ottenendo il pilota olandese alla guida della Red Bull.

La risposta di Verstappen, però, non è mancata. Prima con la vittoria del GP di Monza, ovviamente, poi davanti ai microfoni. E’ chiaro che il pilota olandese, attualmente il migliore di tutto e leader della classifica, voglia marcare il territorio specificando che Hamilton non solo stia sbagliando, ma debba anche fare un passo indietro.

Nuove scintille tra Verstappen e Hamilton

Al paddock di Singapore, ai giornalisti presenti, Verstappen ha dichiarato: “Queste prese in giro non fanno parte dello sport. Io dormo benissimo. Quando eravamo nella loro posizione, non abbiamo fatto questi commenti. Hamilton non è stato carino nei confronti dei miei ex compagni di squadra, però è stato divertente che dopo le sue parole, gli siano finiti davanti in qualifica”.

Il pilota olandese si riferisce chiaramente a Sergio Perez, Carlos Sainz e Alex Albon. L’unico a restare dietro è stato Gasly, con Ricciardo che era invece infortunato. Insomma, tra Verstappen e Hamilton continuano a esserci scintille e probabilmente sarà così anche nelle prossime settimane.

Verstappen ha poi continuato dicendo: “Forse c’è anche un po’ di gelosia. Commenti buoni per Netflix? Nemmeno quello mi interessa. Rispetto il lavoro degli altri e i titoli di Hamilton vinti in passato. Secondo me non si tratta dei compagni di squadra, si tratta del proprio lavoro e delle proprie prestazioni”.

Parole chiare, con il pilota olandese che è entrato nel campo della “gelosia” per le parole di Hamilton, che sta collezionando solo delusioni in questa stagione.