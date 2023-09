Elisabetta Canalis, selfie bollente allo specchio: in lingerie manda i fan in estasi

Elisabetta Canalis ritorna sui social più bollente che mai: lo scatto in intimo è stratosferico, fan a bocca aperta

Ci sono personaggi di cui il mondo dello spettacolo, nonostante il passare degli anni, non riesce proprio a fare a meno. Ed Elisabetta Canalis, showgirl e presentatrice, è sicuramente uno di questi. Perchè il successo della splendida sarda è in continuo crescendo non solo in tv ma anche sul web.

Il tempo vola e dal lontano 1999, anno nel quale Elisabetta aveva solo 21 anni ed approdò sul bancone di ‘Striscia la Notizia’, ne è passata di acqua sotto i ponti. Il successo arrivò proprio grazie al tg satirico ideato da Antonio Ricci che la volle come velina mora, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Elisabetta Canalis nasce il 12 settembre 1978 a Sassari, in Sardegna, e dopo il triennio su Canale 5, la Canalis ha fatto sognare milioni di italiani con il calendario senza veli pubblicato nel 2003 dalla rivista ‘Max’.

Da allora, Elisabetta è uno dei sogni proibiti dei suoi innumerevoli ammiratori cresciuti in maniera esponenziale negli anni. Soprattutto sul web e sui social network come Instagram dove conta ormai oltre 3,5 milioni di seguaci. In televisione ha trovato grande spazio in trasmissioni come ‘Ciao Darwin’ ‘Controcampo’ e ‘Tiki-Taka’. Ma la Canalis è anche un’affermata attrice, tanto in Italia quanto negli Stati Uniti dove ha vissuto a lungo.

Ha preso parte nella fiction ‘Carabinieri‘ che ha fatto le fortune di Canale 5 oltre a recitare in diversi film. Nel 2006, anno che la vide protagonista di ‘Love Bugs’ su Italia 1 al fianco di Fabio De Luigi, recitò nel cinepanettone ‘Natale a New York‘ insieme a Massimo Ghini e Christian De Sica. Due anni dopo fu la coprotagonista di ‘La Seconda volta non si scorda mai’, commedia romantica di grande successo firmata da Alessandro Siani.

Canalis piccante: i fan non credono ai loro occhi

La vita amorosa di Elisabetta è sempre stata oggetto di chiacchiericcio, con un gossip continuo verso i suoi compagni. Nei primi anni 2000 è stata la fidanzata di Bobo Vieri, ex centravanti di Inter e Milan. Circa dieci anni dopo è scoccata la scintilla con il divo di Hollywood George Clooney, con cui la Canalis vide aprirsi le porte del mondo dello spettacolo negli Stati Uniti.

Dal 2014 al 2023 è stata sposata con il chirurgo americano Brian Perri, dal quale ha anche avuto una bambina: Skyler Eva. Nonostante l’estate stia rapidamente volgendo al termine, sui social Elisabetta Canalis è sempre uno spettacolo da ammirare. E le foto che ha pubblicato nel suo ultimo posto hanno mandato al manicomio proprio tutti.

Un’istantanea piccantissima che la vede indossare una sexy biancheria intima gialla, appoggiata alla vasca in bagno. Corpo statuario e curve davvero esplosive per la 44enne sassarese: il tempo, per Elisabetta, sembra essersi davvero fermato a 20 anni fa.