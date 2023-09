Inter, contro la Real Sociedad è 1-1 ma è un pareggio d’oro

Comincia con un pareggio a San Sebastian contro la Real Sociedad, l’avventura dell’Inter nella Champions League 2022/23. Un pareggio 1-1, che per la squadra di Inzaghi vale come una vittoria per l’andamento della gara. Inzaghi sceglie di fare turnover: in difesa riposo ed esordio la 1’ di Pavard; a sinistra riposo per Dimarco, dentro Carlos Augusto; a centrocampo, Asllani al posto dell’infortunato Calhanoglu; mentre in avanti Arnautovic sostituisce Thuram.

DOMINIO REAL SOCIEDAD, INTER IN AFFANNO

Comincia malissimo la serata dell’Inter. Dopo due minuti Barrenetxea ubriaca la difesa dell’Inter e centra il palo. Un minuto dopo Bastoni esce in maniera sconsiderata palla al piede dall’area regalando a Mendez che segna il vantaggio degli spagnoli.

Inter sotto dopo 4 minuti e per la prima volta in stagione. Di lì in poi per i nerazzurri il primo tempo è un’agonia. La Real Sociedad pressa e costruisce bene, crea diverse potenziali occasioni ma nessuna realmente preoccupa Sommer e l’Inter nel primo tempo.

LINTER RESISTE E PAREGGIA

Se qualcuno tra tifosi e giocatori dell’Inter pensava che la Real Sociedad potesse rallentare il ritmo. Invece, i baschi accelerano ancora. E allora in avvio di secondo tempo ci deve pensare Sommer a salvare l’Inter dal 2-0 di Oyarzabal.

Inzaghi corre ai ripari: dentro Thuram per un Arnautovic impalpabile, dentro Frattesi per uno spento Mkhitaryan, e poi anche Dimarco a fare il centrale di sinistra al posto di un insufficiente Bastoni.

Pian piano l’Inter prende campo, anche grazie al calo della Real Sociedad. La squadra di Alguacil va in riserva di energie e i cambi la fanno abbassare.

Thuram trova il pareggio, ma in fuorigioco. È il preludio al gol nerazzurro.

A poco meno di 10 minuti dalla fine, Frattesi ciabatta una conclusione dal limite. La palla schizza buona per Lautaro sul secondo palo che fulmina Remiro. È 1-1. Il finale dice poco e niente. Ma l’Inter porta a casa un pareggio che vale una vittoria.