Atalanta, ritorno in grande stile in Europa League

Chi ben comincia è già a metà dell’opera e la Dea non poteva sperare in un ritorno migliore in Europa League. È il caso di dire buona la prima in casa Atalanta, tra le mura amiche del Gewiss Stadium i nerazzurri ottengono la vittoria per 2-0 contro il Rakow. Dopo un primo tempo incantato la rete che sblocca il risultato la firma De Ketelaere, il raddoppio che sancisce il risultato finale arriva con Ederson.

Primo tempo: Atalanta dominante ma poco cinica

Un anno sabbatico dall’Europa e un ritorno in grande stile per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Contro i polacchi non c’è storia sullo fondo di uno stadio addobbato a festa. Un dominio, quello nerazzurro, percepibile sin dai primi minuti di gioco; la squadra di casa tiene il pallino del gioco e tenta a più riprese di finalizzare. Poco cinismo e qualche occasione di troppo sprecata durante la prima frazione di gioco, prima con Muriel, dopo appena cinque giri d’orologio, che si fa respingere un potente tiro da Kovacevic. Poco dopo Koopmeiners che tenta la conclusione ma la sfera termina alta.

Secondo tempo: De Ketelaere in forma, Ederson mette il fiocco

Solo questione di minuti, perché la Dea si mostra propositiva, vogliosa di riscatto dopo l’uscita deficitaria in campionato e soprattutto determinata così come Charles De Ketelaere letale di testa per gli avversari.

L’ex Milan, verosimilmente rinato dopo il trasferimento a Bergamo, è stato il protagonista indiscusso della serata con tanto di standing ovation da parte del pubblico di casa. Poco dopo l’ora di gioco ci pensa Ederson a chiudere i conti. Il brasiliano finalizza con un’ottima incornata di testa il cross perfetto di Ruggeri.

La dea torna tra le grandi d’Europa e lo fa in maniera spettacolare imponendosi in vetta al gruppo D di Europa League, in compagnia dello Sporting Lisbona, vittorioso in Austria sullo Sturm Graz.