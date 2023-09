Durissima replica di Gasperini alle parole di Commisso: lo scontro continua e si arricchisce di una dichiarazione pesante

Un botta e risposta duro. Così tanto da trovare spazio in molte colonne di cronaca sportiva, ma anche nel dibattito dei tifosi che si accende.

Tutto è iniziato al Franchi. Durante il match di domenica 17 settembre, il presidente viola Commisso non si è accorto forse di essere l’obiettivo di molti smartphone accesi e pronti a registrare. Alla domanda sul tecnico dell’Atalanta, la risposta è stata pesante, forse inelegante, di certo destinata ad accendere i dissapori e il dibattito.

Il successo della Fiorentina, per come è maturato, avrà fatto di certo piacere al patron dei toscani, che ha però esasperato i toni, con un “vaff“ che di certo non poteva passare inosservato. Quel video è chiaramente circolato in rete, e Commisso ha chiarito che la sua parola è meno grave dell’atteggiamento di Gasperini, reo, secondo il presidente, di aver puntato il dito contro tutto il popolo viola. La risposta del tecnico però è arrivata puntuale e precisa, ed è un attacco diretto che aggiunge un altro capitolo alla vicenda.

Gasperini risponde a Commisso: parole al veleno

La marcia dell’Atalanta è ripresa in Europa con un 2-0 secco che riporta al successo Gasperini. Il tecnico in conferenza stampa ha analizzato il match, e alla domanda sulle parole di Commisso ha replicato in maniera molto diretta.

Il battibecco, che ha origini lontane, partì dopo un commento di Gasperini rivolto a Chiesa. Il calciatore ora della Juve vestiva la casacca viola, e ottenne proprio contro l’Atalanta un rigore molto discusso accentuando e non poco la caduta. A fine gara il mister della Dea sottolineò che “i gesti di Chiesa sono sbagliati, ed è diseducativo se il calciatore non inizia a pagarli”.

Da quel momento sono state tante le occasioni di confronto, le frecciate, gli attacchi diretti, e dopo l’ultima frase spiacevole di Commisso, Gasperini ha risposto in maniera dura. “Commisso è un maleducato”, ha affermato l’allenatore dopo il match in Europa, rincarando poi la dose. “Ogni volta che apre bocca è come scoperchiare un tombino. Non gli voglio rispondere perché questa cosa la fa con tutti”.

Un altro passaggio molto duro quindi, con le parole del tecnico che ha ribadito di essere sempre pronto a difendere l’Atalanta. Arriverà un’altra replica? Possibile quando si parla di Commisso, che quell’episodio di Chiesa proprio non lo ha digerito.