Scandalo in Formula 1: coinvolti Leclerc, Alonso e Ocon

Ha suscitato molte perplessità una speciale classifica pubblicata qualche giorno fa sui piloti di Formula 1. Le polemiche infuriano

La Formula 1 è da sempre considerata come uno sport per ricchi. A partire dagli anni settanta i migliori piloti del Circus, quelli con la forza e la capacità di lottare per il titolo mondiale, hanno iniziato a percepire ingaggi di un certo livello. La crescita delle sponsorizzazioni e degli introiti legati alla vendita dei diritti televisivi ha fatto lievitare a dismisura i guadagni dei ploti.

Da questo punto di vista il salto di qualità, se così si può dire, risale a metà degli anni novanta con l’arrivo di Michael Schumacher alla Ferrari che per strapparlo alla concorrenza lo ricoprì d’oro. Le polemiche infuriarono ma alla fine la scelta del team di Maranello si rivelò la più indovinata possibile.

Con gli anni duemila gli ingaggi dei piloti hanno conosciuto una nuova significativa impennata e giovanti e talentuosi assi del volante come Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono stati i maggiori fruitori di questa tendenza al rialzo. L’aumento graduale ma continuo degli stipendi ha reso i piloti di Formula 1 sempre più ricchi e benestanti.

In base alla classifica pubblicata dall’autorevole rivista Forbes qualche giorno fa si è scoperto che il campione delle quattro ruote più pagato è Max Verstappen. Dunque il campione del mondo in carica è in testa anche in questa speciale graduatoria con i suoi 55 milioni di euro.

Formula 1, scoppia la polemica sugli ingaggi dei piloti: Alonso e Leclerc i più discussi

Staccato dal rivale al secondo posto si piazza Lewis Hamilton che percepisce ‘solo’ 35 milioni dalla Mercedes. Ma sono altre le cifre che fanno discutere. In primis quella incassata da Charles Leclerc: la Ferrari garantisce al pilota monegasco 24 milioni di euro. Niente di strano, se non fosse che il compagno di squadra Carlos Sainz ne guadagna appena la metà.

Ancora più incomprensibile la remunerazione di Esteban Ocon e Fernando Alonso, nella scorsa stagione entrambi alla guida della scuderia Alpine. Il ventisettenne francese percepiva 6 milioni di euro l’anno contro gli appena 5 milioni del fuoriclasse spagnolo. Un’incongruenza clamorosa, se si considera la differenza di curriculum e di risultati ottenuti dai due piloti.

Tornando invece alla Ferrari, è evidente come alla luce degli ultimi risultati il futuro ingaggio di Sainz, ammesso che resti a Maranello, non potrà essere molto distante da quello di Leclerc.